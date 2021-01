Gezinshereniging vanuit Eritrea loopt vast op gebrekkige telefonie in vluchtelingenkampen

Gevluchte vrouwen uit Tigray bij een vluchtelingenkamp in Qadarif, Oost-Soedan. Beeld AP

Immigratiedienst IND bevestigt dat gezinshereniging vanwege de onlusten in de Ethiopische regio Tigray, waar veel Eritreeërs in vluchtelingenkampen verblijven, tijdelijk ‘onmogelijk kan zijn’. Volgens de dienst zijn het afgelopen half jaar ongeveer 360 nareisaanvragen van Eritreeërs in Nederland afgewezen. Hoewel de IND de reden van afwijzing niet noteert, blijkt uit individuele zaken die bij VluchtelingenWerk bekend zijn dat het beperkte telefonische bereik in de kampen een grote rol speelt. Daardoor lukt het niet om afspraken te maken voor het verplichte dna-onderzoek op de Nederlandse ambassade in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba (Eritrea heeft geen eigen ambassade). Dit dna-onderzoek is nodig om de familieband aan te tonen.

‘Ik kon alleen maar huilen toen ik de afwijsbrief ontving’, zegt de 19-jarige Alexsander Teame Gebre, die al in oktober 2019 een verzoek tot gezinshereniging indiende voor zijn moeder, vijf broertjes en zusje. In de brief schrijft de IND-beambte dat zes keer is geprobeerd contact te leggen op het doorgegeven nummer. Aangezien geen enkele keer werd opgenomen, is zijn verzoek afgewezen.

Bureaucratisch

VluchtelingenWerk Nederland laakt de ‘hardvochtige en bureaucratische’ opstelling van de IND. De belangenorganisatie vindt dat de dienst zich meer zou moeten inspannen om contact met personen in de regio te krijgen, bijvoorbeeld door cliënten zelf naar de ambassade te laten bellen als er bereik is. ‘Nu krijgen vluchtelingen een afwijzing terwijl zij er niks aan kunnen doen dat er door de burgeroorlog geen bereik is', aldus de woordvoerder.

Eritreeërs behoren, na Syriërs, tot de grootste asielpopulatie in Nederland. De meesten zijn op de vlucht geslagen voor het totalitaire regime in het land, dat ook wel bekendstaat als het Noord-Korea van Afrika. Vorig jaar vroegen 368 Eritreeërs asiel aan in Nederland. Hun verzoeken zijn over het algemeen kansrijk. Nog eens 1.070 Eritreeërs arriveerden vorig jaar in Nederland om herenigd te worden met hun familie.

De laatste keer dat Alexsander Teame Gebre contact had met zijn moeder is alweer een paar weken geleden. ‘Ze was een stuk de berg opgelopen, aan de rand van het vluchtelingenkamp waar ze verblijft. Daar had ze plotseling een beetje bereik, dus ze belde mij snel en hing weer op zodat ik haar kon terugbellen. Telefoneren is te duur voor haar.’

Nieuwe aanvraag

Eritreeërs in Nederland kunnen een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging indienen, zodra de beperkingen er niet meer zijn, meldt de IND. ‘Die zal dan met voorrang worden behandeld.’ Een tijdelijke versoepeling van de regels, zoals VluchtelingenWerk voorstelt, is volgens de dienst geen optie omdat alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen moeten worden afgehandeld. Anders dreigen dwangsommen.

Teame Gebre heeft nog geen nieuwe aanvraag ingediend. Dat heeft nu toch geen zin: zijn moeder is voorlopig onbereikbaar en een nieuwe aanvraag kost bovendien honderden euro’s aan legeskosten. Wel heeft hij via zijn advocaat bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. Hij zal zijn moeder niet vertellen dat de aanvraag is afgewezen, mocht hij haar binnenkort kunnen bereiken. ‘Ze heeft al genoeg zorgen aan haar hoofd.’