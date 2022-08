‘Gezinshereniging bewust traineren mag niet, en dat is wel wat het kabinet doet’

Door de drukte bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel slapen hele gezinnen noodgedwongen buiten de hekken. Beeld Arie Kievit

De vier coalitiepartijen die zich in de asieldiscussie in twee tegenovergestelde kampen bevinden, toonden zich vrijdag allemaal tevreden. Met de zwaarbevochten asieldeal wordt volgens VVD en CDA gezinshereniging opgeschort en behoort dwangopvang zoals in Tubbergen tot het verleden. Volgens D66 en ChristenUnie biedt de deal juist zicht op verplichte opname van asielzoekers door gemeenten. Deze twee coalitiepartijen claimen bovendien dat aan de Europese regels omtrent gezinshereniging niet wordt getornd.

Mark Klaassen is universitair docent vreemdelingenrecht aan de Universiteit Leiden met een bijzondere interesse voor gezinshereniging. Daarnaast is hij lid van de onafhankelijke commissie Vreemdelingenzaken die het kabinet op het gebied van migratie adviseert. ‘Bij de passage in de Kamerbrief over de gezinshereniging dacht ik direct: dit is juridisch niet haalbaar.’

Hoe zit het nu precies met de inperking van de gezinshereniging?

‘Het kabinet kan die niet opschorten. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zelf ook in de Kamerbrief. Nederland is gehouden aan de internationale asielafspraken. Op basis van de EU-gezinsherenigingrichtlijn mag de hereniging van gezinsleden niet worden geweigerd aan mensen die hier een verblijfsstatus hebben gekregen.

‘Ook mag het kabinet niet als voorwaarde stellen dat een statushouder eerst een eigen woning moet hebben voordat zijn familie mag overkomen. Ik vermoed dat het kabinet daarom aan de juristen heeft gevraagd wat er wél kan.

‘Dus zijn ze uitgekomen bij een vertraging van de termijn waarbinnen beslist wordt of gezinshereniging mag plaatsvinden en van de termijn waarbinnen vervolgens daadwerkelijk een visum wordt verleend aan familieleden die mogen overkomen. Dat komt neer op een beslissing na 9 maanden en een visumverlening na 6 maanden.’

Dus kunnen VVD en CDA aan de eigen achterban vertellen dat ze gezinshereniging tijdelijk aan banden hebben gelegd, terwijl D66 en ChristenUnie kunnen volhouden dat niet aan het EU-recht getornd wordt?

‘Hoe politieke partijen het akkoord uitleggen is aan hen. Aan de EU-richtlijn wordt misschien niet direct getornd, maar het is absoluut niet de bedoeling om de beslistermijnen op te rekken. Het kabinet handelt daarmee in strijd met de richtlijn. Zowel met de geest als de letter. De termijn van 9 maanden waarbinnen een besluit moet vallen is een maximum. De richtlijn schrijft voor dat ‘zo spoedig mogelijk’ moet worden besloten over hereniging. De beslisperiode is niet bedoeld om een wachtperiode te creëren. Bewust traineren mag niet, en dat is wel wat het kabinet doet.’

Kunnen erkende vluchtelingen die recht hebben om hun gezinsleden te laten overkomen dit dan niet afdwingen bij de rechter?

‘Het probleem is, dat het voor statushouders moeilijk procederen wordt. Dat zit zo: als belanghebbende kun je deze praktijk pas bij de rechter aankaarten als je in beroep gaat tegen een besluit. In dit geval betekent het dat een statushouder die de dupe is van dit beleid, pas in beroep kan gaan ná de 9 maanden die het kabinet volledig wil benutten. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat de maatregelen tijdelijk zijn, tot 2024. Tegen de tijd dat de rechter zich over deze kwestie heeft kunnen buigen, zal de praktijk waarschijnlijk alweer zijn opgeschort.’

Kan de Tweede Kamer nog ingrijpen?

‘Dat wordt lastig. Het gaat hier niet om een wetswijziging waar de Kamer voor of tegen stemt, maar om een interpretatie van een EU-richtlijn. De Kamer kan een motie indienen, maar ook in dat geval zul je rekening moeten houden met de samenstelling van de Kamer. Die is in meerderheid voor strengere asielregels.’

Ook op een ander punt van het asielakkoord verschilt de uitleg van de coalitiepartijen, namelijk over de dwang bij de opvang van asielzoekers. Volgens de VVD is dwang, zoals laatst in Tubbergen werd toegepast, nu verleden tijd.

‘Ook dat klopt gedeeltelijk. Bij de dwang in Tubbergen heeft de staatssecretaris gebruikgemaakt van een noodbevoegdheid. Dat wordt nu juridisch netjes in een gemeentelijke taakstelling geregeld. De VVD kan dus enerzijds wel zeggen dat dwang zoals in Tubbergen er niet meer komt, maar de opvang van asielzoekers wordt nu wel degelijk verplicht. Net als de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten.’

Het kabinet schort ook de opname van erkende vluchtelingen uit de EU-Turkijedeal op tot 2024. Kan dat zomaar?

‘Hiermee zal het kabinet juridisch niet in de problemen komen. Het is geen verplichting. Maar het kabinet zet hiermee wel de samenwerking met Turkije op het spel. Het klinkt misschien heel sterk om het hervestigingsprogramma op halt te zetten, maar daarmee loopt Nederland ook het risico dat Turkije Syriërs nu gewoon laat doorreizen.’