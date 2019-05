‘Gezamenlijke stemoproep’ voor Europa, maar dan zonder krabbel van de lidstaten mét een koningshuis

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier houdt een Europese vlag vast tijdens de viering van Europadag in de tuin van Slot Bellevue. Beeld Guido Bergmann

De ‘gezamenlijke oproep’, die voor menigeen uit de lucht kwam vallen, is een initiatief van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier. Hij maakt zich zorgen over de steeds verder dalende opkomst (42,6 procent in 2014) bij de Europese verkiezingen. In Nederland, dat op 23 mei stemt, nam 37,3 procent van de kiezers vorige keer de moeite naar de stembus te gaan. Een presidentieel of koninklijk duwtje in de rug is dus geen overbodige luxe.

Steinmeier heeft volgens betrokken diplomaten sinds begin dit jaar alle staatshoofden geïnformeerd over zijn initiatief en ze de mogelijkheid geboden hun handtekening te zetten. De ‘gekroonden’ kunnen dat echter niet, wegens (grond)wettelijke beperkingen. En dus staan er maar 21 handtekeningen onder de oproep: de koningen van Nederland, België, Spanje, Zweden, Denemarken, de groothertog van Luxemburg en de koningin van het Verenigd Koninkrijk zagen ervan af.

Er is geen sprake van een geheime republikeinse missie, bezweren de diplomaten. Dat de premiers van die zeven monarchieën ook niet getekend hebben, duidt evenmin op spanningen. Het zou protocollair vreemd zijn om wel de krabbel van premier Mark Rutte te hebben, maar dan weer niet die van bondskanselier Angela Merkel.

Rutte zal overigens opgelucht adem hebben gehaald. De oproep noemt namelijk Europa ‘het beste idee ooit’, stelt dat we allen Europeanen zijn en prijst de Europese integratie. Dat schuurt met Rutte’s idee – en dat van de Tweede Kamer – dat de ‘ever closer union’ een achterhaald concept is.