Géza Weisz doet eindexamen Latijn: ‘Ik denk dat in deze tijd de gehele Latijnse cultuur gecanceld zou zijn’

Géza Weisz Beeld Géza Weisz

‘Confirmata est opinio mea’, leest Géza Weisz (35) hardop voor. Korte stilte. ‘Uit de losse pols zou ik zeggen dat dit betekent dat ‘mijn mening is bevestigd’. Hij probeert de tekst verder te ontleden, maar valt over het woord ‘hesterno’. ‘Hmm, wat betekent dat ook alweer? Het helpt ook niet dat ik nu geen woordenboek bij de hand heb.’

Weisz deed in 2006 eindexamen Latijn op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Hierdoor mag hij zichzelf een leven lang Barlaeaan noemen, wat – toegegeven – behoorlijk eervol klinkt. Jammer is dan wel weer dat hij in deze rubriek moet bekennen dat hij het eindexamen Latijn met een 5 afsloot.

‘Dat cijfer staat symbool voor hoe ik mijn loopbaan op het Barlaeus heb doorstaan’, zegt hij. ‘Op een gegeven moment wilde ik zelfs naar het Hervormd Lyceum Zuid, omdat daar knappere meisjes op zaten. Mijn moeder heeft dat tegen weten te houden.’

Gelukkig maar, want Weisz koestert liefdevolle herinneren aan zijn schooltijd. Het is de plek waar hij voor het eerst de kans kreeg op een toneel te staan en wist: ik word acteur. Ook aan het vak Latijn denkt hij, ondanks zijn gebrek aan ambitie, met plezier terug.

Het examen van donderdag roept allerlei herinneringen op. Neem bijvoorbeeld de volgende vertaling: ‘Ik zal/kan (in mijn eentje) mijn man verzorgen / het werk van een aantal slaven doen (die jullie voor de verzorging van mijn man zouden inzetten).’ Weisz: ‘Het ging in de les heel veel over slaven, ja! Ik denk dat in deze tijd de gehele Latijnse cultuur gecanceld zou zijn. Een land vol Johan Derksen en Marcus Overmarsjes, haha!’

Al lezende komt Weisz tot de conclusie dat, als hij nu terug naar de schoolbanken zou gaan, Latijn waarschijnlijk zijn lievelingsvak zou zijn. ‘Het is zó rijk, het heeft de basis gelegd voor zoveel talen. Toen ik een puber was, dacht ik: wat moet ik met Latijn, ik ga toch geen Latijn praten? Nu denk ik: imbeciel die je er was!’

Tip voor eindexamen maatschappijleer

‘Neem je woordenboek mee’, is de tip van Stef van der Linden, leraar maatschappijleer bij het 2College Durendael in Oisterwijk, aan alle vmbo’ers die vandaag eindexamen doen in zijn vak. ‘Een Nederlands woordenboek is toegestaan bij alle examens. Handig, want dan hoef je niet alle begrippen uit je hoofd te leren. Als je dan het verschil tussen de politierechter en kantonrechter niet weet, zoek je het gewoon op.’