Gewonden bij ‘bomaanslag’ op voetgangersstraat in Lyon

Een medewerker van de explosievenopruimingsdienst aan het werk op de voetgangersstraat in Lyon. Beeld AFP

Volgens de Franse autoriteiten verkeert niemand van de gewonden in levensgevaar. Aanvankelijk was niet direct duidelijk wat de explosie had veroorzaak maar de Franse president Emmanuel Macron sprak in een eerste reactie al van een ‘aanslag’ zonder dodelijke slachtoffers.

Vlak daarna maakte de politie bekend dat ze op zoek is naar een man die een koffer heeft achtergelaten op de straathoek bij een bakkerswinkel, Brioche Dorée. In de koffer bevond zich een explosief dat schroeven of bouten zou hebben bevat. Het wandelgebied in de buurt van Place Bellecour is afgezet en ontruimd. De dienst terrorismebestrijding heeft het onderzoek overgenomen.