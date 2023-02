Gewild ondernemer, begonnen met een cafetaria, die ook wielerploeg PDM aan successen hielp – tot het noodlot toesloeg

Begonnen met een cafetaria, werd Manfred Krikke een ondernemer op wie banken een beroep deden om noodlijdende bedrijven te helpen. Wielrennen was altijd zijn grote passie.

Op de kist van Manfred Krikke, van wie op 11 januari afscheid werd genomen in het crematorium van Veldhoven, lag een bolletjestrui. Het was een souvenir dat de overledene koesterde, daterend uit de tijd dat hij een vooraanstaande rol speelde in het wielrennen. Op het breukvlak van de jaren tachtig en negentig was Krikke met zijn PDM-ploeg een trendsetter. In 1991 zakte alles, tot zijn groot verdriet, als een plumpudding in elkaar.

In een necrologie, daags na zijn dood, werd Manfred Krikke nietsontziend genoemd. ‘Zo heb ik hem niet gekend’, zegt Steven Rooks, de man die in 1988 de bolletjestrui won als beste klimmer in de Tour de France. ‘In onderhandelingen was Manfred hard, maar fair.’ Zijn zoon Jurgen: ‘Hij kon zeker hard zijn, maar had mededogen met mensen die het minder hadden getroffen.’

Armoedige jeugd

Manfred Krikke werd geboren in Duitsland, waar zijn vader een boerderij had. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd het gezin Krikke als ongewenste vreemdelingen over de grens gezet. Ze belandden berooid in Eindhoven. Over zijn armoedige jeugd placht Manfred Krikke later te zeggen dat hij zich van onder de grond moest opwerken.

Dat deed hij als buitengewoon succesvol ondernemer. Zijn carrière begon met een cafetaria, de snackbar van die tijd. Eén cafetaria werden er twee, om te eindigen bij zes. Manfred Krikke introduceerde in zijn zaken de hamburger in Nederland en onderhandelde met McDonald’s over een licentie. Daarvan kwam het dus niet.

Met de verkoop van zijn cafetaria’s kocht Krikke zich in bij een bouwbedrijf. Eenmaal aan de leiding maakte hij ook dat tot een succes. Zo volgde de ene onderneming op de andere en vaak overlapten ze elkaar. Niet voor niets deden de banken graag een beroep op hem om noodlijdende bedrijven overeind te helpen. Zo is Manfred Krikke tot zijn 70ste ondernemer gebleven.

De betrokkenheid bij PDM vloeide voort uit zijn ondernemerschap. De coureurs reden op fietsen die waren geleverd door Concorde, een bedrijf van Krikke. PDM was een ploeg die vanaf het begin aan de weg timmerde, maar intern een chaos was. Toen sponsor Philips hem vroeg de leiding op zich te nemen, kon Krikke geen nee zeggen.

Vernieuwing

In zijn lange loopbaan lijkt het een zijstap, maar dat was het voor hem persoonlijk allerminst. Wielrennen was altijd zijn grote passie geweest. PDM won niet alleen veel, maar was ook in veel opzichten een vernieuwer. Naast Steven Rooks beschikte Krikke over toprenners als Sean Kelly, Gert-Jan Theunisse, Greg Lemond, Pedro Delgado en Erik Breukink.

Van de laatste werd gehoopt dat hij de ontbrekende parel aan de erelijst zou toevoegen: de gele trui. In de Tour van 1991 lag Breukink keurig op schema met een tweede plaats na de negende rit. Een dag later sloeg het noodlot toe. Een vervuild voedingsmiddel, Intralipid, maakte de complete ploeg doodziek.

In 2008 vertelde Manfred Krikke in het wielertijdschrift De Muur dat hij die avond thuis een tijd lang huilend op de grond heeft gezeten. Hij, de man die altijd hamerde op perfectie, zou voor altijd met die slordigheid in verband worden gebracht. Volgens zoon Jurgen heeft die affaire een schaduw over zijn loopbaan geworpen.

Manfred Krikke is 90 jaar geworden. Hij overleed na een val van de trap waarbij hij een hersenbloeding op liep.