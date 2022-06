Gewezen GroenLinks-leider Jolande Sap maakt Haagse comeback als corona-adviseur

Jolande Sap Beeld Edwin Weers

Het is onbetwist een slimme zet van Femke Halsema om bij haar plotse vertrek uit de Haagse politiek in december 2010 Jolande Sap naar voren te schuiven als fractievoorzitter van GroenLinks. Een econoom die van wanten weet, dat is een pre ten tijde van de grote financiële crisis.

Twee jaar later ziet de wereld er anders uit. GroenLinks ligt na de verkiezingen in 2012 in gruzelementen, Sap vertrekt via de achterdeur uit Den Haag. Dat ligt niet zozeer aan haar kennis en kunde, maar aan de persoonlijke verhoudingen binnen GroenLinks, waar zij natuurlijk ook haar rol in speelt. Die verhoudingen zijn in twee jaar tijd grondig verzuurd, en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Nu keert Jolande Sap (59) terug naar Den Haag. Niet als politicus, maar als bestuurder. Ze is door Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, gevraagd om als ‘kwartiermaker’ het Maatschappelijk Impact Team op te richten en daarna te gaan leiden.

Dat MIT gaat het kabinet straks, mocht corona weer oplaaien, adviseren over ‘de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen’. In het MIT komen naast Sap mensen te zitten met sociaal-maatschappelijke en economische expertise.

Het MIT komt naast het al bestaande Outbreak Management Team (OMT) te staan en zal ‘parallel daaraan adviseren over de bredere maatschappelijke impact van voorgestelde maatregelen’, zo kondigt Kuipers aan. Het MIT kan ook ongevraagd adviseren. Als OMT en MIT straks bij persconferenties of in de Tweede Kamer hun adviezen toelichten, komt Jolande Sap naast Jaap van Dissel te staan, de voorzitter van het OMT.

Kuipers roemt zowel haar ‘politieke als ambtelijke ervaring’. ‘Met deze achtergrond kan zij de brug slaan tussen de verschillende perspectieven die in het MIT moeten samenkomen.’

Verziekte verhoudingen

Dit kan de wenkbrauwen doen fronsen. De laatste publieke herinnering aan Sap is haar vertrek uit Den Haag. In 2012 zegt het partijbestuur het vertrouwen in haar op na een reeks incidenten. GroenLinks lijdt dat jaar een verkiezingsnederlaag en houdt vier van de tien zetels over, nadat Sap een onverkwikkelijke lijsttrekkersverkiezing heeft gewonnen van Tofik Dibi. Niet direct wat van een bruggenbouwer wordt verwacht.

Zo’n partij-implosie wordt de leider aangewreven, Sap in dit geval. Maar de implosie is het resultaat van verziekte persoonlijke verhoudingen in de GroenLinks-fractie met botsende ego’s. Het fractiebestuur spreekt dan al lang niet meer met elkaar, vertelde Ineke van Gent indertijd, toen Kamerlid en vicefractievoorzitter. ‘Er was niet de juiste chemie, laat ik het zo zeggen.’ Voeg daarbij de druk van het politieke handwerk in de Tweede Kamer en de aandacht die problemen in een fractie krijgen, en er is een giftig mengsel.

Politiek talent

De eerste jaren van Sap in de Tweede Kamer zijn juist zo veelbelovend. In 2008 komt ze tussentijds in de Kamer als opvolger van Wijnand Duyvendak. Die vertrekt plots als hij een boekje publiceert waarin hij verhaalt over zijn inbraak in het ministerie van Economische Zaken in de jaren tachtig. Sap valt met haar neus in de boter. De discussie over Duyvendak en linkse strapatsen in de jaren tachtig wordt gesmoord door het faillissement van de bank Lehman Brothers in de VS, het startschot van de wereldwijde financiële crisis.

Als econoom vindt Sap snel haar draai in de Kamer. De parlementaire pers roept haar in 2009 uit tot politiek talent. Hoogtepunt van haar politieke werk is de deelname van GroenLinks aan de noodbegroting voor 2013 die na de val van het kabinet-Rutte I in elkaar wordt getimmerd door VVD, CDA, CU, D66 en GroenLinks – het ‘Lenteakkoord’. Sap durft keuzes te maken, al worden sommige haar uiterst kwalijk genomen, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd die in dat akkoord staat en per 2013 wordt doorgevoerd.

Na haar smadelijke vertrek uit Den Haag verdwijnt Sap voor het grote publiek achter de coulissen. Zo’n klap op de ziel vergt opkrabbelen. Sap begint aan een reeks functies achter de schermen, waardoor ze in 2015 en 2017 opduikt in de Volkskrant-lijst van invloedrijkste Nederlanders. Zij is dan onder meer commissaris bij KPN en accountantskantoor KPMG. Ook in Den Haag blijft Sap actief, voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS. Bij de onderhandelingen over het Preventieakkoord leidt zij de ‘rooktafel’ die maatregelen tegen roken moet formuleren. Dat werk en de contacten bevestigen de eerder gevestigde faam van Sap als inhoudelijk sterke onderhandelaar. Zodanig dat Kuipers haar nu naar voren schuift om naast Jaap van Dissel, zo nodig, over nieuwe coronamaatregelen te adviseren.