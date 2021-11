Geweldsverheerlijking in drillrap krijgt steviger aanpak: producer en filmer opgepakt vanwege opruiing

Drillrappers zwaaien in video’s vaak met nepwapens en roepen op tot geweld tegen rivalen.

Dat maakte de Amsterdamse afdeling van het OM vandaag bekend. Opsporingsinstanties hebben volop aandacht voor drillrap. Wie in video’s oproept tot geweld tegen rivalen en met nepwapens slingert, kan een bezoek van de politie verwachten. Wie die video’s filmt en verspreidt nu dus ook. Ook sociale media hebben een verantwoordelijkheid, zegt het OM vandaag.

Drill is naast repetitieve muziek met gewelddadige teksten ook een subcultuur, die niet voor niets onder een vergrootglas ligt: de groeperingen dagen elkaar via hun rapteksten en via posts op sociale media uit tot geweld. Daaraan wordt regelmatig gehoor gegeven, soms met de dood als gevolg.

De politie bevestigt dat de opgepakte man de video’s van Diego M. (24) en Jordan S. (28) filmde, produceerde en verspreidde op zijn YouTube-kanaal. Ze zwaaiden met nepvuurwapens, maakten ‘afmaakgebaren’ en zeiden hun tegenstanders naar de intensive care te willen sturen – in een video die nog altijd op YouTube staat. Verboden nepwapenbezit en opruiing, oordeelde de meervoudige rechtbank in de hoofdstad. Beide mannen kregen een taakstraf.

Het is voor het eerst dat politie en OM ook iemand oppakken die achter de schermen meewerkt. De politie heeft meerdere gegevensdragers uit zijn huis meegenomen voor onderzoek, en trof daar ook een ploertendoder aan.

Net als in eerdere persverklaringen over drillrap benadrukken OM en politie dat drillrap ‘op zichzelf niet strafbaar’ is. Maar, vinden de instanties, de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn ‘niet onbeperkt’. ‘Het OM en de politie willen drill niet criminaliseren – talent voor muziek moet worden gestimuleerd – maar tegen strafbare feiten moet worden opgetreden.’

Een woordvoerder van het arrondissementspakket Amsterdam wijst erop dat naast de rappers ook facilitators en sociale media een verantwoordelijkheid hebben. YouTube hoeft echter nog niet te vrezen voor een dagvaarding: ‘De socialemediaplatforms hebben wel een verantwoordelijkheid, wij denken dat ze die vaker kunnen nemen. Ze hebben hun eigen richtlijnen, waar nu niet alle video’s aan voldoen.’ Volgens de woordvoerder staat de politie in contact met socialemediabedrijven om ze te wijzen op opruiende video’s.