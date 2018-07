Geweldsuitbarsting tussen Israël en Hamas in Gaza

Israël heeft zaterdag met tientallen luchtaanvallen de zwaarste bombardementen bij daglicht op de Gazastrook uitgevoerd sinds de zomeroorlog van 2014. De gewapende tak van het islamistische Hamas-bestuur bestookte op zijn beurt Israël met meer dan honderd korteafstandsraketten. Even leek het de opmaat te zijn naar een nieuwe gevechtsronde om de Palestijnse kustenclave, maar na 24 uur van beschietingen kwam het via Egyptische bemiddeling tot een staakt-het-vuren.

Inwoners van Gaza-stad dragen het lichaam weg van een man die is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval zaterdag. Foto EPA

Aan Palestijnse zijde kwamen twee tieners om het leven, die volgens hun families aan het spelen waren in een half afgebouwd appartementengebouw in Gaza-Stad. Hamas gebruikte het bouwwerk volgens Israël om zich te oefenen in stadsguerrilla. De luchtmacht heeft naar eigen zeggen ook verder alleen Hamas-doelwitten beschoten.

Als vergelding voor de dood van de twee jongens vuurde Hamas raketten af op de Israëlische plaats Sderot, waar al meer dan tien jaar af en aan Palestijnse raketten neerkomen. Bij een treffer op een woonhuis raakten vier Israëli’s gewond.

De escalatie volgde op maanden van spanningen rond de Gazastrook. Week in week uit zijn er demonstraties gehouden tegen Israël, dat precies zeventig jaar geleden is gesticht. Sinds eind maart zijn meer dan 130 Palestijnen door het Israëlische leger doodgeschoten.

Ook lopen de inwoners van Gaza te hoop tegen het harde boycotbeleid waaronder het Palestijnse gebied lijdt sinds Hamas in 2006 de verkiezingen won. Het is voor de meeste Gazanen vrijwel onmogelijk de enclave te verlaten, wat tot de bijnaam ‘grootste gevangenis van de wereld’ heeft geleid. Met molotovcocktails gebonden aan vliegers hadden de Palestijnen een nieuw wapen gevonden tegen Israël: meer dan 2.000 hectare aan landbouwgebied is de laatste weken in brand gevlogen.