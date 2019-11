Geweldsincidenten zetten conflict in Hongkong weer volledig op scherp

De Hongkongse oproerpolitie houdt twee betogers vast. Beeld AFP

De zware incidenten zetten het conflict in Hongkong, dat al 23 weken aanhoudt, weer volledig op scherp. De escalatie van het geweld volgt op de dood van de 22-jarige student Alex Chow afgelopen vrijdag, hij kwam enkele dagen voor zijn dood ten val nabij een politieontruiming. De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk, maar volgens betogers was Chow op de vlucht voor de politie, of werd hij zelfs geduwd. Na massaal bijgewoonde rouwbijeenkomsten afgelopen weekeinde riepen betogers op sociale media op om maandag een algemene staking te houden.

Wat een vreedzame stakingsactie had moeten worden, ontaardde al snel in zware onlusten. Toen demonstranten ’s ochtends vroeg het openbaar vervoer probeerden te blokkeren, reageerde de Hongkongse politie meteen met traangas. Dat bleek het begin van een dag van straatblokkades en brandstichtingen, politie-invallen op twee universiteiten en botsingen tussen betogers en politie. Het kwam verschillende keren tot extreem geweld.

Zo werd een man tijdens een hoogoplopende discussie met enkele betogers met brandbare vloeistof overgoten en in brand gestoken. Hij werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de ziekenhuisautoriteiten had hij tweedegraads brandwonden op eenderde van zijn lichaam.

Waarschuwingsschot

Ook schoot een agent in Sai Wan Ho, een woonwijk waar betogers barricades hadden opgeworpen, met scherp op een 21-jarige betoger, die daarbij levensgevaarlijk geraakt werd in nier en lever. Na een spoedoperatie was zijn toestand maandagavond stabiel. Op videobeelden, afkomstig van een lokale cameraman, is te zien hoe de agent één betoger vastgrijpt, terwijl hij zijn pistool op een ander richt en zonder enige waarschuwing schiet. Die betoger is gemaskerd, maar ongewapend.

Op een Citizens’ Press Conference, die als spreekbuis van het leiderloze protest fungeert, noemde een woordvoerder van de betogers het gebruik van scherpe munitie ‘absoluut disproportioneel’ en ‘volstrekt onnodig’. De politie stelde later op een persconferentie dat betogers het pistool van de agent kort tevoren hadden proberen te stelen, en dat hij een waarschuwingsschot had willen lossen omdat hij zich bedreigd voelde.

Op sociale media circuleerden maandag ook videobeelden van een motoragent die op betogers inreed, in een poging hen uit elkaar te drijven. Daarbij viel minstens één gewonde. Volgens een politiewoordvoerder is de agent met onmiddellijke ingang geschorst.

De protesten in Hongkong houden al 23 weken aan, maar waren na een geweldsescalatie op China’s nationale feestdag op 1 oktober kleinschaliger geworden. Een golf aan arrestaties – van intussen meer dan 3.300 betogers – en een verbod op het dragen van maskers sinds 4 oktober maakte dat alleen de meest radicale demonstranten overbleven. Zij kwamen nog dagelijks op straat, maar in kleinere groepen en vooral ’s avonds, waardoor het straatgeweld bijna iets routineus kreeg.

Economische schade

De schade veroorzaakt door de protesten is ondertussen aanzienlijk. Van de 93 metrostations die Hongkong telt, raakten de afgelopen maanden 85 beschadigd, aldus de Hongkongse regering. Ook werd er door betogers 45.600 meter aan stoephekken en 2.900 vierkante meter aan stoeptegels verwijderd, voor de bouw van barricades en straatblokkades.

Nog aanzienlijker is de schade voor de economie. Het aantal toeristen daalde in oktober met 50 procent, en ook de retailverkoop kelderde. Hongkongs hoogste bestuurder Carrie Lam zei eerder dat de Hongkongse economie dit jaar een negatieve groei zal kennen. Volgens secretaris voor Financiën Paul Chan is Hongkong sinds het derde kwartaal van 2019 in een recessie beland.

De Hongkongse politie reageerde maandag vrijwel direct met traangas. Beeld AFP

Toch lijken de demonstranten nog steeds grote steun te genieten onder de bevolking. Na de dood van student Alex Chow klonk verontwaardiging uit grote geledingen van de samenleving. Na de schietpartij van maandag zal dat vermoedelijk nog meer het geval zijn. De protesten begonnen afgelopen juni uit onvrede over een concreet wetsvoorstel, dat ondertussen ingetrokken is, maar zijn uitgegroeid tot een brede verzetsbeweging tegen inmenging vanuit Beijing en tegen het als excessief ervaren politiegeweld.