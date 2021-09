Geweldsincidenten tijdens ontgroening Amsterdamsch Studenten Corps, kennismakingstijd gestaakt

Exterieur van het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens bronnen, die uit angst voor represailles anoniem willen blijven, zouden daarbij verscheidene studenten gewond zijn geraakt.

Een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam bevestigt dat de universiteit vrijdagmiddag een melding ontving van het corps, waarin gewag wordt gemaakt van incidenten ‘in context van fysiek geweld’. Een nadere toelichting op de melding kan de universiteit niet geven, in afwachting van een uitgebreidere verklaring van het corps.

In een persverklaring in reactie op berichtgeving in de Volkskrant kondigt het studentencorps aan de kennismakingstijd, waar de ontgroening onderdeel van is, met onmiddellijke ingang te staken. ‘Op studentenverenigingen is geen enkele plaats voor geweld of intimidatie. Helaas hebben wij wel een aantal meldingen over incidenten ontvangen. Dat is volstrekt onacceptabel’, aldus rector Jack G. Koopman van het Amsterdamsch Studenten Corps in de verklaring. ‘Studenten horen verantwoordelijkheidsbesef te hebben over wat toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag is. Blijkbaar is dat besef er niet bij iedereen.’

Koopman stelt per e-mail ‘niet in de gelegenheid’ te zijn om telefonisch vragen over de incidenten te beantwoorden. De Volkskrant is in afwachting van antwoorden op vragen over de aard en omvang van de incidenten, die per e-mail zijn voorgelegd.

Geen melding

Toen de Volkskrant vrijdagochtend voor het eerst bij de Amsterdamse universiteiten navraag deed over mogelijke meldingen van incidenten, had de senaat van het studentencorps de universiteiten nog niet geïnformeerd. Dat is wel verplicht volgens de Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd.

‘Wij zijn pas op de hoogte gesteld van de incidenten toen we zelf navraag deden. Dat is ernstig en tegen de afspraak’, zegt een woordvoerder van de VU. ‘We willen volgende week van het bestuur van de vereniging horen waarom we niet meteen geïnformeerd zijn en wat er precies is gebeurd.’

Beterschap

‘De activiteiten van de studentenverenigingen mogen onder geen beding leiden tot geestelijke, dan wel fysieke schade van de (aspirant-)leden’, staat in de gedragscode. Die werd vorig jaar opgesteld, mede naar aanleiding van eerdere incidenten. In 2016 belandden drie aspirant-corpsleden in het ziekenhuis, nadat zij moesten slapen tussen afval en in de gracht moesten zwemmen. In 2019 raakten twee nieuwe leden tijdens de dispuutsontgroening onderkoeld.

De Universiteit van Amsterdam en de VU kunnen, in afwachting van een toelichting van het studentencorps, nog geen uitspraken doen over mogelijke maatregelen of sancties. Het intrekken van de bestuursbeurzen en, in het uiterste geval, het verbreken van de banden met de vereniging behoren volgens de gedragscode tot de mogelijkheden.

Het Amsterdamsch Studenten Corps, (motto: ‘Wij streven naar het edele’) is met meer dan 2.700 actieve leden en 35 disputen de grootste studentenvereniging van Nederland. Naar aanleiding van eerdere incidenten werd al meerdere keren beterschap beloofd. ‘Het is tijd dat we met de maatschappij meebewegen’, zei Boris Bekkering in 2016, destijds rector van het A.S.C. in Het Parool. ‘We zijn ons ervan bewust dat het een verouderde kant op ging en gaan nu hard op zoek naar een manier om de ontgroening te moderniseren.’

Sancties

De afgelopen jaren zijn meerdere uit de hand gelopen ontgroeningspraktijken bij studentenverenigingen voor de rechter gekomen. Meestal krijgen betrokkenen een taakstraf of een geldboete opgelegd. Ook kiezen universiteiten en hogescholen er soms voor om de door hen uitgekeerde beurzen aan corpora met een bestuursfunctie op te schorten.

Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2018 bij het Groningse studentencorps Vindicat, nadat het corps het had nagelaten om een mishandeling van een nieuw lid te melden bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Ook in de daaropvolgende jaren liep het corps zijn accreditatie mis, omdat de Groningse instellingen vonden dat de gewenste cultuurverandering bij de studentenvereniging onvoldoende op gang was gekomen.