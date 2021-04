Geweldsgolf in Nigeria: ruim 1.800 gevangenen ontsnapt, overheidsgebouwen aangevallen

De aanvallers wisten de gedetineerden te bevrijden met gebruik van explosieven. Beeld REUTERS

De overvallers bestormden het gebouw maandagnacht om 2.00 uur lokale tijd met pick-uptrucks en bussen, beschoten de bewakers met machinegeweren en raketgranaten en bliezen een muur op. Tijdens het twee uur durende vuurgevecht wisten 1.844 gevangen te ontvluchten, 35 mannen weigerden te vertrekken. Zes gevangenen zouden zijn teruggevonden. Alles wordt in het werk gesteld om de overige voortvluchtige gevangenen terug te vinden, zo heeft Francis Enobore, woordvoerder van het Nigeriaanse gevangeniswezen bevestigd.

De aanval op de gevangenis komt twee weken nadat de doorgaans relatief rustige regio ook al werd verrast door een geweldsgolf. Bij een reeks aanvallen op politieposten, militaire checkpoints en gevangenenvervoer zijn zeker 12 beveiligingsbeambten omgekomen. Gevangenissen in Nigeria zitten doorgaans overvol; driekwart van de gevangenen is in afwachting van een proces. Dat kan soms jaren duren en leidt tot grote onvrede en woede.

Hope Uzodinma, gouverneur van de staat Imo in Nigeria, bezoekt de plek waar overheidsgebouwen werden aangevallen. Beeld AP

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari noemde de aanval op de gevangenis een ‘daad van terrorisme’ gepleegd door ‘anarchisten’. Hierbij wees hij de beschuldigende vinger impliciet richting de afscheidingsbeweging The Indigenous People of Biafra (IPOB) die onlangs weer sinds lange tijd op sociale media van zich liet horen met video’s van strijders die militaire trainingen krijgen. Een woordvoerder van IPOB heeft tegen het Franse persbureau AFP ontkend dat het iets te maken heeft met de aanval op de gevangenis.

Biafra-oorlog

De staat Imo was in 1967 het toneel van de Biafra-oorlog. De in het zuiden levende etnische groep Igbo, of Ibo, riepen destijds de onafhankelijke – christelijke – republiek Biafra uit, maar moesten na 2,5 jaar de strijd opgeven tegen de overwegend islamitische machthebbers van vooral de etnische Hausa en Fulani. De oorlog heeft aan 1 tot 3 miljoen Nigerianen het leven heeft gekost, mede door de doelbewuste uithongering van Biafra.

Sinds het einde van de termijn van de vorige president Goodluck Jonathan ( 2010-2015), is de Biafra-onrust ‘steeds duidelijker zichtbaar’, zegt David Ehrhardt, hoofddocent development studies aan de universiteit Leiden en gespecialiseerd in Nigeria. ‘De Biafra oorlog is voor velen nog een open wond. Of deze aanslag er nu wel of niet mee te maken heeft: je ziet de laatste jaren dat het gevoel van achterstelling en marginalisering onder Igbo-jongeren toch weer opspeelt‘.

De gevangenis in Owerri. Beeld Via REUTERS

De regering van Buhari kampt in toenemende mate met etnisch geweld in het land. Het begon twaalf jaar geleden in het noorden met de islamitische terreur van Boko Haram. Maar ook in de zogeheten Middlebelt zijn etnische verdeelde herders en boeren met elkaar in een toenemende bloederige strijd verwikkeld om de toegang tot vruchtbaar land.

Daarnaast rukken criminele en jihadistische organisaties, gelieerd aan Islamitische Staat, in steeds meer delen van het land op en zaaien recentelijk vooral terreur met het ontvoeren van schoolkinderen. Inzet van die ontvoeringen is vaak de bevrijding van gevangenen.