Geweld Westelijke Jordaanoever laait op, Israël blokkeert Ramallah

Beeld AFP

Het leger blokkeerde donderdag de toegangswegen tot de stad Ramallah, de zetel van de Palestijnse president Mahmoud Abbas ten noorden van Jeruzalem. Abbas veroordeelde gewelddadige acties van zowel Palestijnse als Israëlische zijde, maar toonde er ook begrip voor ‘dat het gebrek aan zicht op vrede’ Palestijnen aanzet tot aanslagen.

De extremistische groeperingen Hamas en Islamitische Jihad spraken onomwonden hun lof uit voor Palestijnse geweldplegers. Ze noemden de aanslag van donderdag ‘een heroïsche daad’ en ‘het antwoord op de misdaden van de bezetter’. Ook verklaarde Hamas ‘dat de vlam van verzet op de Westoever zal blijven branden zolang de bezetting van ons land voortduurt’. Hamas beheerst slechts een deel van de Palestijnse gebieden, de Gaza-strook, maar heeft ook veel aanhang op de Westoever.

Gaza

De Hamas-beweging heeft een belangrijk aandeel in aanslagen, ook al worden die niet officieel opgeëist, zei een voormalig hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Beth donderdag tegen de Israëlische legerradio. Volgens Yoram Cohen worden Hamas-leden op de Westoever ‘aangestuurd vanuit het Hamas-hoofdkwartier in Gaza’.

In de Israëlische krant Haaretz zei een anonieme legerofficier dat Hamas stevig investeert in ‘terreur-infrastructuur en gewapende eenheden’ in grote steden als Ramallah, Hebron en Nabloes. Volgens hem zijn veel aanslagen verijdeld, ‘maar sommige gebeurtenissen eindigen gruwelijk’.

‘Monsterlijke daad’

Israël reageerde met afschuw op de beschieting van een 21-jarige zwangere vrouw, afgelopen zondag, bij de Joodse nederzetting Ofra. Premier Benjamin Netanyahu sprak over een ‘monsterlijke daad’. De gewonde vrouw was zeven maanden zwanger. Artsen brachten de baby ter wereld, maar wisten het kind niet in leven te houden. In de nacht van woensdag op donderdag schoten Israëlische veiligheidstroepen de belangrijkste verdachte dood, een 29-jarige man wiens vader, Marwan Barghouti, een levenslange celstraf uitzit wegens terroristische aanslagen. Als bekendste ‘veiligheidsgevangene’ in Israël geniet hij veel aanzien onder Palestijnen.

Israëlische troepen schoten in dezelfde nacht op de Westoever een man dood die in oktober een aanslag pleegde waarbij twee Israëlische kolonisten om het leven kwamen. In de moslimwijk van Jeruzalems Oude Stad werd een Palestijn gedood die met een mes agenten te lijf ging. Donderdagmiddag schoot het leger nabij Ramallah een man dood die inreed op soldaten.

Klopjacht

‘We hebben de rekening vereffend met moordenaars’, zei premier Netanyahu donderdagmiddag, terwijl de klopjacht nog gaande was op de man die eerder op dag twee militairen doodschoot en een derde ernstig verwondde. Na die aanslag bij de nederzetting Givat werden extra veiligheidstroepen naar de Westoever gestuurd en tal van checkpoints opgeworpen. Er werden tientallen arrestaties verricht. ‘We zullen onze vijanden weten te vinden’, aldus Netanyahu, die ook minister van Defensie is. Hij kondigde aan dat de huizen van aanslagplegers zo snel mogelijk worden vernietigd - een beproefde techniek waaraan een afschrikwekkende werking wordt toegeschreven. Ook wil hij als strafmaatregel nederzettingen uitbreiden, waaronder Ofra waar de zwangere vrouw en enkele anderen gewond raakten.