nieuws oud en nieuw 2018/2019

Geweld tegen agenten tijdens jaarwisseling toch niet verdubbeld, zoals politie zelf eerder meldde

Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling is het afgelopen jaar lang niet zo hard gestegen als eerder door de politie werd gemeld. Over meerdere jaren is in de cijfers zelfs een daling te zien. Dat blijkt uit een onderzoek naar politiecijfers van LocalFocus en Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid op de Hogeschool Inholland Rotterdam.