Geweld in Sri Lanka laait alleen nog maar meer op: huizen van politici in brand gestoken

Voertuigen die in brand zijn gestoken bij onlusten tussen aanhangers van de regering en anti-gouvernementele demonstranten worden achtergelaten in Colombo. Beeld ANP / EPA

Bij de onlusten zijn sinds maandag zeven doden gevallen, meer dan tweehonderd mensen zijn gewond geraakt. Onder de dodelijke slachtoffers is een politicus van de regerende partij, die eerst een 27-jarige demonstrant doodde toen een menigte zijn auto belaagde, en daarna zichzelf doodschoot, meldt de politie.

De inwoners zijn wanhopig door maanden van tekorten aan vrijwel alles en stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften. ‘Er is geen gas en geen olie. We hebben geen medicijnen en andere essentiële dingen’, zei een woedende man tegen een verslaggever van de BBC. ‘De mensen lijden en leven op één maaltijd per dag.’ Sri Lanka beleeft de ergste economische crisis sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1948.

Mahinda Rajapaksa

De demonstranten houden de familie Rajapaksa verantwoordelijk voor de crisis. Die heeft sinds twintig jaar de macht en Sri Lanka grotendeels in handen. Mahinda Rajapaksa stapte gisteren onder druk van de protesten terug als premier. Zijn jongere broer Gotabaya is president en weigert te vertrekken. In de nacht van maandag op dinsdag gingen talloze huizen van leden van de familie Rajapaksa (waarvan er velen in de politiek zitten) in vlammen op. Ook huizen van andere ministers en parlementsleden waren doelwit van de betogers.

Op diverse plekken werden oproerpolitie en leger ingezet, die met traangas en waterkanonnen de massa uiteen probeerde te drijven. Betogers trokken op naar de residentie van de premier, waar ze werden ontvangen door tegendemonstranten met knuppels en stokken. De premier en zijn familie hebben elders een veilig heenkomen gezocht, maar sinds dinsdagochtend het gerucht gaat dat ze zijn ondergebracht op de marinebasis in Trincomalee, een stad aan de oostkust, hebben zich ook daar demonstranten verzameld.

Ondertussen heeft de president het leger en de politie de bevoegdheid gegeven mensen op te pakken en te verhoren zonder aanhoudingsbevel. Ook staat het ze vrij huizen en auto’s te doorzoeken. Afgelopen vrijdag kondigde de president al de noodtoestand af, maandag kwam daar een uitgaansverbod bij.