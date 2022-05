Geweld in Mali fors toegenomen, VN melden ruim 500 dode burgers in drie maanden

Een betoger houdt twee borden met een beeltenis van de Franse president Macron vast. In februari besloot de Franse regering 2.400 Franse militairen uit Mali terug te trekken. Beeld REUTERS

De verslechtering van de veiligheidssituatie laat opnieuw zien dat Mali in korte tijd in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. De militaire junta van kolonel Assimi Goïta vertrouwt steeds meer op huurlingen van de Russische Wagner-groep om in het zadel te blijven en om het geweld van islamitische rebellen te bestrijden.

Vergeleken met de laatste drie maanden van 2021, nam het geweld met iets meer driehonderd procent toe. Ook het aantal mensenrechtenschendingen van het Malinese leger nam fors toe tot 320, vergeleken met 31 in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Minusma, dat in 2013 werd opgericht om de veiligheidssituatie in het land te verbeteren, geeft in een rapport ook de huurlingen hiervan de schuld zonder overigens Wagner te noemen. ‘Het Malinese leger, gesteund in bepaalde gevallen door buitenlandse militaire elementen, voerden de militaire operaties op om het terrorisme te bestrijden’, aldus Minusma. ‘Waarvan sommige soms eindigden in serieuze beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten.’

Geruzie met Europa

Juntaleider Goïta, die in 2020 de macht greep, ruziet al sinds vorig jaar met Frankrijk en andere Europese landen over het binnenhalen van de Russen. Tot boosheid van vooral Parijs, dat sinds 2013 het Malinese leger hielp om de opmars van de rebellen te stoppen, sloot de junta vorig jaar een contract met Wagner. De Russische huurlingengroep is omstreden vanwege andere operaties in Afrikaanse landen.

Wagner wordt onder andere beschuldigd van mensenrechtenschendingen in de Centraal Afrikaanse Republiek en Libië. De Westerse landen waren bang dat ze, vanwege hun steun aan het Malinese leger, medeverantwoordelijk zouden worden voor omstreden operaties van de huurlingen van Wagner.

De Malinese machthebbers trokken zich echter niets aan van de kritiek van de Europese landen en weigerden Wagner het land uit te gooien. In februari besloot de Franse regering de 2.400 Franse militairen uit Mali terug te trekken. Ook andere Europese landen besloten de deelname aan de strijd tegen de jihadisten te staken. In het kader van de Takuba-missie trainden en ondersteunden de Europese landen het Malinese leger in de strijd tegen de jihadistische rebellen die onder andere gelieerd zijn aan Al Qaida.

Executies

In maart ging het al mis toen honderden mannen in het stadje Moura werden omgebracht. Volgens Human Rights Watch werden zo’n driehonderd mannen, voornamelijk burgers, geëxecuteerd door regeringssoldaten. Zij waren aangehouden bij militaire operaties in Centraal-Mali.

Volgens de mensenrechtengroep zou uit eigen onderzoek zijn gebleken dat ook buitenlandse soldaten, volgens diverse bronnen Russen, meededen aan de executies. Het Malinese leger beweerde echter dat 203 ‘terroristen’ waren gedood bij de strijd in het gebied.

Minusma noemt in het rapport ook de slachting in Moura. ‘Naast standrechtelijke executies, hebben de veiligheidstroepen naar verluidt ook veel burgers verkracht, gearresteerd en willekeurig vastgehouden tijdens de militaire operatie’, aldus Minusma. Ook werd er veel geplunderd. In Mali opereren zo’n 18 duizend militairen, agenten en burgers onder vlag van de VN.