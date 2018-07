Geweld barst los op de Westelijke Jordaanoever na moord op Joodse kolonist

Palestijnse demonstranten gooien stenen naar een Israëlische soldaat tijdens een wekelijkse demonstratie in het dorpje Kfar Qaddum op de Westelijke Jordaanoever. Foto ANP

De uitbarsting van geweld volgde op het doodsteken van een 31-jarige man in de nederzetting Adam, enkele kilometers ten noorden van de Jeruzalem. De dader, een 17-jarige Palestijn, werd doodgeschoten door een van de kolonisten die hij donderdagavond met een mes had aangevallen.

De reactie van het leger liet niet lang op zich wachten. Volgens het Palestijnse nieuwsagentschap Wafa trokken legervoertuigen en bulldozers vrijdagochtend het dorp Kobar binnen waar de Palestijnse tiener woonde. Het huis van zijn familie werd met de grond gelijkgemaakt – een beproefde Israëlische tactiek, bedoeld om potentiële aanslagplegers af te schrikken. Israëlische militairen, die ook woningen binnenvielen en arrestaties verrichtten, werden met stenen bekogeld. Het leger gebruikte traangas en rubberkogels om de Palestijnen uiteen te jagen. Volgens de Palestijnse autoriteiten overleed een 14-jarige Palestijnse jongen bij de vergeldingsacties.

Politiek

Een politieke reactie volgde eveneens snel op het dodelijke incident. Minister Avigdor Lieberman van Defensie kondigde aan dat in de nederzetting Adam vierhonderd nieuwe woningen worden gebouwd. ‘Het beste antwoord op terrorisme is de uitbreiding van nederzettingen op de Westoever’, zei hij.

‘We worden er weer eens aan herinnerd dat we moeten vechten voor onze huizen’, zei een woordvoerder van de kolonisten. Volgens het Palestijnse Wafa namen kolonisten vrijdag wraak in de buurt van Nabloes, een grote stad op de Westoever. Een woning en akkers van Palestijnen werden in brand gestoken.

Onrustig

Op de Westelijke Jordaanoever was het de laatste maanden relatief rustig, terwijl in de Gaza-strook wekelijkse demonstraties plaatsvonden die uitmondden in geweld. Het Israëlische leger schoot op Palestijnen die het grenshek te dicht naderden en dat probeerden te vernielen. Meer dan 150 Palestijnen en een Israëlische militair kwamen om sinds de protestacties tegen de Israëlische blokkade van de kustenenclave in het voorjaar begonnen. Vrijdag bestookte de luchtmacht onder anderen demonstranten die probeerden vliegers met brandbaar materiaal richting Israël te sturen. Er viel ten minste een dode. De ‘terreurvliegers’ hebben talrijke branden veroorzaakt in het gebied dat grenst aan Gaza, en voor miljoenen euro’s schade toegebracht aan de landbouw.

Ook in Jeruzalem, waar het de afgelopen maanden tamelijk rustig was, kwam het vrijdag tot een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen. Gemaskerde Palestijnen gooiden vuurwerk en stenen naar de Israëliërs rondom de Al Aqsa-moskee. De politie ontruimde het gebied met behulp van traangas en zogeheten schokgranaten, die een verdovende werking hebben.