Geweld aan vooravond verkiezingen in Nigeria

Het geweld in Nigeria lijkt niet direct verbonden te zijn aan de verkiezingen in het Afrikaanse land. Beeld AP

Het geweld lijkt niet rechtstreeks met de verkiezingen van zaterdag te maken te hebben, eerder met etnische spanningen en twisten over water en grondgebied. Bronnen in de provincie spraken over gevechten tussen christelijke boeren en islamitische nomaden. Kaduna geldt als een uiterst gevaarlijke deelstaat. De gouverneur riep alle bevolkingsgroepen op geen wraakacties te ondernemen, en vroeg burgers vertrouwen te hebben in de veiligheidstroepen – ook al kregen die de afgelopen jaren geen greep op gewapende groepen, veedieven en religieuze extremisten.

Ook in Lagos, de grootste stad van Nigeria, klonk de roep om kalmte. De imam van de Centrale Moskee vroeg moslims niet mee te doen aan verkiezingsfraude door het stelen van stembussen-en formulieren. Angst voor geweld en de verwachting dat de verkiezingen gemanipuleerd worden, kunnen veel van de 84 miljoen geregistreerde kiezers ervan weerhouden de gang naar het stemlokaal te maken.

Het zijn de zesde presidentsverkiezingen sinds de toenmalige militaire regering in 1999 de democratie in ere herstelde. De belangrijkste kandidaten zijn de zittende president Muhammadu Buhari (75), die afkomstig is uit het Noorden, en de schatrijke zakenman Atiku Abubakar uit het Oosten. Volgens waarnemers hebben beide kandidaten veel steun in hun eigen regio. De uitslag van de verkiezingen van vandaag zal goeddeels bepaald worden door kiezers in het dichtbevolkte zuiden.

Onder de huidige president maakte het land een recessie door. Nigeria kampt met hoge inflatie en werkloosheid, vooral onder jongeren. Meer dan de helft van de geregistreerde kiezers is jonger dan 35.

De uitslag van de verkiezingen kan dagen op zich laten wachten.