Gewapende Canadees die Trudeaus terrein bestormde deelde complottheorieën op Facebook

Politie bij de opengeramde poort bij Trudeaus huis. Beeld REUTERS

De 46-jarige Corey Hurren werd gearresteerd nadat hij met een pick-uptruck het hek rond het terrein had geramd. Toen zijn truck niet meer verder kon, zette hij lopend met een geweer koers naar Rideau Cottage, waar Trudeau tijdelijk woont met zijn gezin. De politie wist hem op tijd op te pakken. Hij is aangeklaagd voor dreigen met het vermoorden van Trudeau.

Hurren, een reservist bij de Canadian Rangers, bleek een M14-halfautomatisch geweer, twee jachtgeweren en een revolver bij zich te hebben. Naar eigen zeggen wilde hij een brief aan Trudeau overhandigen, maar de politie vermoedt dat hij veel verder wilde gaan. Overigens is Trudeau nooit in gevaar geweest. Hij was op dat moment niet thuis.

Achteraf blijkt dat Hurren vlak voor hij het hek ramde op Facebook en Instagram een samenzweringstheorie deelde die erop neerkomt dat de coronapandemie het werk is van Bill Gates en andere figuren uit de ‘mondiale elite’. De theorie verwijst naar ‘Event 201’, een simulatie-oefening van een pandemie door de Johns Hopkins Universiteit, waarbij ook de Bill & Melinda Gates Foundation betrokken was.

Bewijs

Bij die computersimulatie, in oktober vorig jaar, werd geoefend met een scenario waarin een pandemie miljoenen slachtoffers zou kunnen maken. Het doel was strategieën te ontwerpen om greep te krijgen op een dergelijke pandemie. QAnon-aanhangers zien het echter als een bewijs dat Bill Gates achter de uitbraak van het coronavirus zat.

Uit andere berichten die Hurren verspreidde, blijkt zijn frustratie over het effect van de lockdownmaatregelen op zijn bedrijf, een worstenmakerij. ‘Ik ben er niet zeker van wat er over zal zijn van onze economie, industrieën en bedrijven als dit allemaal voorbij is’, schreef hij in maart.

Hurren plaatste ook een QAnon-meme met de ‘Witte Konijn‘-mascotte op het Instagramaccount van zijn bedrijf. ‘Heeft iemand anders Q en het Witte Konijn het konijnenhol in gevolgd en hoe dit allemaal samenhangt met het coronavirus/de covid-19-toestand?’, schreef hij erbij. Eronder volgt een reeks hashtags die verwijzen naar andere samenzweringstheorieën, waaronder #pizzagate.

Orgies

Dat laatste verwijst naar een complottheorie die in 2016 de ronde deed onder aanhangers van Donald Trump. Medewerkers van diens Democratische rivaal Hillary Clinton, onder wie haar campagneleider John Podesta, zouden een pizzeria in Washington gebruiken voor seksorgies met jonge kinderen.

Ook die complottheorie was voor een aanhanger het motief om actie te ondernemen. De 28-jarige Edgar Welch uit North Carolina viel op 4 december 2016 de Comet Ping Pong-pizzeria binnen met een halfautomatisch geweer en een pistool, schoot in het plafond en zocht vergeefs naar gevangen kinderen.

Welch betuigde later zijn spijt over zijn ‘domme’ actie. De rechter legde hem uiteindelijk 4 jaar cel op, omdat hij de veiligheid van de gasten in gevaar had gebracht met zijn gewapende overval. Justitie had om een celstraf gevraagd om andere mensen ‘ervan te weerhouden eigen rechter te spelen’ op basis van bedenkelijke complottheorieën op sociale media.