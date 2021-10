Gewapende bende gijzelde bemanning van cocaïneschip in haven Duinkerken

De haven van Duinkerken. Beeld Getty

In de haven van Duinkerken voltrok zich maandagochtend vroeg een ‘thrillerwaardig’ scenario, zo schreef de Noord-Franse krant La Voix du Nord. Een tiental bewapende mannen wist het zwaarbeveiligde haventerrein op te komen en aan boord te gaan van het schip Trudy, dat sinds 1 oktober in de haven aan de ketting ligt. De groep hield de bemanning van 2 tot 5 uur ’s ochtends in gijzeling en dwong de kapitein het schip te doorzoeken.

Volgens La Voix du Nord waren de daders op zoek naar de 1.127 kilo cocaïne die Trudy had vervoerd. Die buit was echter al door de Franse douane uit het ruim gehaald, nadat het vrachtschip op 1 oktober in de haven van Duinkerken was gecontroleerd.

Uit Brazilië

Het schip, dat in Liberia geregistreerd staat, is afkomstig uit Brazilië en zou Antwerpen als eindbestemming hebben. De waarde van de buit werd geschat op 60- tot 80 miljoen euro, de grootste drugsvondst in Franse territoriale wateren sinds 2018. Bij de aanhouding begin oktober werden alle opvarenden gearresteerd, het gaat om een groep personen van Russische, Oekraïense, Egyptische en Ethiopische afkomst, zo meldden Franse media.

Het was de nieuwe bemanning die maandag het slachtoffer werd van de gijzeling. Een aantal van hen werd vastgebonden en gemolesteerd door de gijzelnemers, die waren bewapend met houten stokken. Geen van de bemanningsleden raakte ernstig gewond. Pas toen de daders uit de haven waren vertrokken, wist de bemanning de politie te waarschuwen.

Onduidelijk is hoe de gijzelnemers zonder problemen toegang konden krijgen tot de haven en het schip. Franse media melden dat sommige getuigen spreken van mannen in werkkleding, anderen verklaarden dat de daders politie-uniformen droegen. Ze zouden voornamelijk Engels hebben gesproken, enkele daders zijn ‘mogelijk van Russische komaf’, aldus Franse media.

In de afgelopen maanden werden herhaaldelijk drugsvangsten gedaan rond de Franse kust. In september vonden strandgangers meerdere pakketjes cocaïne aan de kust tussen Audrelles en Cap Gris-Nez. De vondsten leidden tot een nieuw publiek van moderne strandjutters die hoopten zo’n waardevol pakketje te treffen.