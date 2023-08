Gewapende aanval bij Zweeds consulaat in Turkse stad Izmir, lokale medewerker gewond

De Zweedse premier Ulf Kristersson kondigde dinsdag extra maatregelen aan om de dreiging die is ontstaan na verschillende koranverbrandingen. Beeld ANP / EPA

Lokale autoriteiten melden dat de man tegen 1 uur ’s middags een vrouw aanviel op de boulevard voor het consulaat in de centrale wijk Konak. Naar verluidt werkt de vrouw daar als secretaresse. Ze liep meerdere verwondingen op en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk of de aanval verband houdt met de recente koranverbrandingen in Zweden. De burgemeester van Izmir schrijft in een verklaring dat de gearresteerde man, aangeduid bij zijn initialen Z.O., ‘verstandelijk beperkt’ is. Volgens niet geverifieerde berichten gaat het om een Syrische man wiens visumaanvraag door het consulaat is geweigerd.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Op het moment van de aanslag was de consul-generaal niet aanwezig, hij reist woensdag terug naar Izmir. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets kwijt over het dreigingsbeeld of mogelijke veiligheidsmaatregelen. De Turkse minister van Justitie, Yılmaz Tunç, zegt dat er een gerechtelijk onderzoek is gestart naar de toedracht van het ‘tragische incident’. In een reactie op sociale media heeft hij de aanval met klem veroordeeld.

Een toenemend aantal koranverbrandingen in Zweden en Denemarken leidt tot onthutste en boze reacties in verschillende landen met een grote moslimgemeenschap, waaronder Turkije. Voor veel moslims is het verbranden van het heilige boek een ernstige belediging. Enkele weken geleden staken woedende betogers de Zweedse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad in brand. Eerder braken al ernstige rellen uit in Zweden, waarbij tientallen mensen gewond raakten.

Strengere grenscontroles

De Zweedse overheid maakt zich naar aanleiding van dergelijke incidenten zorgen over de nationale veiligheid. Volgens premier Ulf Kristersson kampt het land zelfs met de ‘lastigste veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog’. Dinsdag kondigde hij aan dat de grenscontroles worden aangescherpt. De politie moet onder meer de bevoegdheid krijgen om mensen aan te houden, te fouilleren en auto’s te doorzoeken.

Ook op diplomatiek gebied hebben de koranverbrandingen Zweden in een lastig parket gebracht. Verschillende Arabische landen hebben de Zweedse ambassadeur op het matje geroepen of zelfs het land uitgezet en hun eigen vertegenwoordiging in Zweden teruggeroepen. Begin dit jaar was een koranactie voor de Turkse ambassade in Zweden al reden voor Turkije om gesprekken over de Zweedse toetreding tot de Navo op te schorten.

De vergunningaanvragen voor koranacties blijven intussen bij de Zweedse en ook de Deense autoriteiten binnenkomen. Het lijkt haast een hype te worden om religieuze geschriften te verbranden. De wereldwijde aandacht voor de koranverbrandingen is juist aantrekkelijk voor mensen die een podium zoeken voor hun protestacties. De Zweedse en Deense overheid zijn op zoek naar juridische wegen om die te kunnen verbieden.