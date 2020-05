Gewapend protest tegen lockdown in parlementsgebouw Michigan

Zwaar bewapende betogers voor het kantoor van de gouverneur in het parlementsgebouw van Michigan in Lansing. Beeld REUTERS

Zo’n honderdvijftig demonstranten, van wie sommigen de afgelopen weken al eerder naar het gebouw waren getogen, werden door de politie tegengehouden bij de toegangsdeuren naar de zaal van de Tweede Kamer. Enkelen wisten met hun geweren wel de publieke tribune van de Senaatszaal te bereiken. Sommige senatoren trokken een kogelvrij vest aan, schreef senator Dayna Polehanki in een tweet.

De betogers, soms gehuld in Amerikaanse vlaggen en Trump-parafernalia, eisten een versoepeling van de coronamaatregelen in Michigan. Na vier weken van beperkte bewegingsvrijheid en minimale bedrijvigheid willen zij dat de economie weer open gaat, en dat ziekenhuizen weer niet-urgente operaties gaan uitvoeren. Trump zelf twitterde na de eerste demonstratie twee weken geleden: ‘Bevrijd Michigan!’

Betogers nemen bezit van het parlementsgebouw. Beeld AP

Michigan is een van de zwaarst door het coronavirus getroffen staten van de VS, maar de meeste slachtoffers tot dusver zijn gevallen in Detroit. Op het platteland en in de kleinere steden is het aantal gevallen (vooralsnog) relatief klein – en dus zien met name de conservatieve inwoners daar het probleem niet.

Tyrannie

Ook zien ze de restricties door een ideologische bril: een inperking van de vrijheid is in ogen van overheidshatende Amerikanen al gauw een tyrannieke daad. En dan halen sommigen van hen hun camouflagekleding en semi-automatische geweren uit de kast.

Gouverneur Whitmer, die een week geleden een aantal concessies deed aan de demonstranten – ze mochten weer vissen, tuinieren, en afreizen naar hun tweede huis – had het Congres gevraagd om verlenging van de noodtoestand, die donderdagavond zou aflopen. Daar had de Republikeinse meerderheid van de volksvertegenwoordigers geen oren naar. Daarop besloot Whitmer per decreet de noodtoestand op eigen gezag te verlengen.

De Republikeinen in Michigan hebben aangekondigd daartegen een rechtszaak aan te spannen. De minister van Justitie in het kabinet-Trump, William Barr, spoorde eerder deze week zijn officieren van justitie al aan om gouverneurs die de vrijheid en/of de economie te veel aan banden leggen voor de rechter te dagen.

Met Amerikaanse vlaggen verzamelen de betogers zich voor het parlementsgebouw. Beeld AP