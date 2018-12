Gevreesde veldslag in Parijs blijft uit, wel meer dan honderd gewonden en duizend arrestaties

Jonge demonstranten mengen zich tussen de Gele Hesjes. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wie zaterdagochtend over het Place d’Étoile loopt, krijgt de indruk dat Parijs zich voorbereidt op een inval van een vijandelijke krijgsmacht. Honderden ME’ers staan in rijen opgesteld en blokkeren de toegangswegen naar het plein. Achter hen staat een blauwe pantserwagen. In de lucht cirkelen twee helikopters.

‘Ze zijn bang voor ons!’, roept een demonstrant triomfantelijk. ‘We hebben ze bijna op de knieën. Macron, we komen je halen!’

Zo ver komt het niet, op deze gevreesde zaterdag. De afschrikkingsstrategie van de Franse regering lijkt te hebben gewerkt. Van tevoren waarschuwden de autoriteiten voor een geweldsuitbarsting. Er zouden duizenden ‘beroepsrelschoppers’ naar Parijs komen, van wie sommigen bereid zouden zijn om te doden. Vreedzame demonstranten werd met klem afgeraden naar Parijs te komen.

Vierde protestdag

De vierde grote protestdag van de gele hesjesbeweging is niet uitgedraaid op de extreme veldslag waar de Franse regering van tevoren voor waarschuwde. Parijs staat nog overeind. Wel kwam het op meerdere plekken in de hoofdstad tot gewelddadige confrontaties tussen actievoerders en politie, en sneuvelden er opnieuw tientallen auto’s en winkelruiten. Er zijn 135 gewonden gevallen.

In heel Frankrijk werd volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken door 125 duizend mensen gedemonstreerd. Vorige week waren dat er 136 duizend. Politieagenten waren van tevoren geïnstrueerd om harder in te grijpen dan tijdens de vorige onlusten. In Parijs werden bijna 1.100 mensen gearresteerd.

‘De politie is ons aan het provoceren’, zeggen Amédée en Florent eensgezind. Voor de derde achtereenvolgende zaterdag zijn de twee vrienden uit Reims met een geel hesje naar Parijs afgereisd. Net als veel andere actievoerders hebben ze skibrillen en mondkapjes meegenomen om het traangas te trotseren. Maar voor ze de Champs-Élysées op konden lopen, werden ze door agenten gefouilleerd.

De politie onder vuur van de Gele Hesjes op de Champs d’Elysée. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De politie nam de brillen en mondkapjes in beslag. ‘Nee, we gaan niet met traangasgranaten schieten’, zeiden de agenten volgens Florent. ‘Nou, dat hebben ze een halfuur volgehouden. Wij willen zonder geweld onze stem laten horen. Maar de politie wil ons uit de tent lokken. Ze hopen dat het escaleert en dat de steun voor de beweging daardoor afneemt.’

De zijstraten van de Champs-Élysées worden geblokkeerd door ME’ers die zij aan zij in volle wapenrusting staan opgesteld. Om de havenklap schieten ze traangasgranaten naar de menigte. Door de traangaswolken worden de demonstranten naar achter gedreven, richting het lagergelegen deel van de Champs. Na een minuut of tien lopen ze weer naar voren, waar ze opnieuw worden getrakteerd op een traangassalvo. Het is een kat en muisspel tussen politie en gele hesjes dat zich de hele dag herhaalt.

Rubberen kogels

Een gewonde demonstrant wordt geholpen door kameraden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Traangas is niet het enige wapen dat de Franse oproerpolitie tot zijn beschikking heeft. Na haast iedere charge gaan een of twee actievoerders naar grond. Met een van de pijn vertrokken gezicht komen ze weer overeind, geholpen door andere gele hesjes. Ze zijn geraakt door een flash ball, rubberkogels die de politie onder meer afschiet op demonstranten die projectielen lanceren.

Ondanks de waarschuwingen van de regering bestaat het merendeel van de demonstranten op de Champs-Élysées uit ‘echte gele hesjes’, mannen en vrouwen van alle leeftijden, vaak afkomstig uit dorpen en provinciesteden, die naar Parijs zijn gekomen om vreedzaam te protesteren. Maar er zijn ook andere types aanwezig. Als vier jongens met bedekte gezichten stenen uit de straat proberen te beitelen, proberen andere gele hesjes hen daarvan te weerhouden.

Traangasselfies

Opvallend veel demonstranten zijn met hun telefoon in de weer. Een jongen die net in een traangaswolk terecht is gekomen pakt onmiddellijk daarna zijn telefoon en maakt een selfie van zijn betraande gezicht. Gele hesjes van uiteenlopende leeftijden zijn aan het livestreamen: ze filmen zichzelf in de menigte en geven onderwijl commentaar voor hun Facebookvrienden.

Aan het einde van de dag doet de politie een poging het gebied rond de Arc de Triomphe schoon te vegen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een chaotisch en ongeorganiseerd protest, net als de voorgaande keren. ‘We gaan naar het Élysée!’, roept een actievoerder. ‘Nee, naar de Assemblée Nationale!’, zegt een ander. Maar de toegangswegen naar het presidentiële paleis en het parlement zijn hermetisch afgesloten. Dus struinen de meeste gele hesjes zonder duidelijk doel over de Champs-Élysées.

Ouderenverzorger Sandrine Pajean blijft tot het donker wordt. Dan komen de casseurs, de onruststokers, en die wil ze liever vermijden. ‘Maar volgende week kom ik terug. En de week daarna. Net zolang tot Macron opstapt.’