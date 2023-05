Gevreesde tactische kernwapens van Rusland kunnen lichter zijn dan ‘Hiroshima’, maar ook zwaarder

Regeringsleiders van de grootste industrielanden (de G7) zijn bijeen om de dreiging te bespreken, op de plek waar Little Boy neerkwam. Hun zorgen zijn ingegeven door Russische zinspelingen op het gebruik van tactische kernwapens op het Oekraïense slagveld. Tactische kernwapens bevatten een kleinere nucleaire lading dan de grotere, zogenoemde strategische wapens, en zijn bedoeld voor kleinere doelwitten.

Sommige tactische wapens hebben een kracht van minder dan 1 kiloton TNT-equivalent, maar bij een aantal van deze Russische wapens kan dit oplopen tot 100. Dat is nog altijd een stuk minder dan de kracht van de zwaarste Russische bommen, die wordt geschat op 800 kiloton, maar wel zwaarder dan de bom die Hiroshima verwoestte. Met een kracht van 15 kiloton kostte Little Boy tussen de 70- en 90 duizend mensen het leven.

In totaal beschikken de Russen over 4.500 actieve kernkoppen; de Verenigde Staten hebben er 3.700. Rusland is sinds eind jaren zeventig bijna onafgebroken de grootste kernmacht, heeft het land het aantal kernkoppen na de Koude Oorlog drastisch teruggebracht. Op het hoogtepunt in 1986 bezat Rusland er 40 duizend, van de ruim 60 duizend wereldwijd.

Momenteel telt de planeet bijna 10 duizend actieve kernkoppen. Na een jarenlange daling is dit aantal de laatste jaren gestabiliseerd. In westerse landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS gaat de ontwapening verder, maar daartegenover staat een toename in China, India en Pakistan.