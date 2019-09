Gevreesde olijfbomenziekte duikt op in Frankrijk

Besmette olijfbomen worden neergehaald in het zuiden van Frankrijk. Beeld AFP

De gevreesde ziekteverwekker Xylella fastidiosa, volgens de Europese Commissie een van de gevaarlijkste plantbacteriën ter wereld, kan zo’n 350 verschillende soorten bomen en struiken. De bacterie wordt overgedragen door insecten. Naast olijfbomen kunnen gewassen als druif, amandel, laurier, lavendel en roos worden besmet, net als veel soorten fruitbomen. Tegen de ziekte bestaat geen remedie.

De bacterie, die volgens de Italiaanse boerenbond Coldiretti voor 1,2 miljard euro schade heeft veroorzaakt bij olijfolieproducenten in de Zuid-Italiaanse regio Puglia, dook eerder onder meer op in Spanje, Portugal en Duitsland. In 2015 werd de ziekte voor het eerst aangetroffen in Frankrijk, op mirtestruiken op Corsica. Na onderzoek bleken destijds 36 verschillende plantensoorten op het eiland besmet te zijn.

Besmette olijfbomen worden vernietigd. Beeld AFP

Ook in de Zuid-Franse departementen Var en Alpes-Maritimes werden geïnfecteerde struiken en bomen gevonden. Sindsdien zijn 5.100 monsters van olijfbomen op het Zuid-Franse vasteland getest op de bacterie. Volgens de Franse autoriteiten brachten die tests geen enkele besmetting aan het licht.

In 2018 volgde de eerste melding van Franse olijfbomen met de ziekte, wederom op Corsica. Een test die in opdracht van een olijfboerenvakbond was uitgevoerd toonde de aanwezigheid van Xylella op Corsicaanse olijfbomen aan. De variant van de bacterie die op de bomen werd aangetroffen was een andere dan de ondersoort die miljoenen olijfbomen in Puglia heeft besmet, de zogeheten pauca.

Bij de geïnfecteerde sierolijf in Menton is die gevreesde pauca-variant wel vastgesteld. De Franse minister van Landbouw verklaarde de dreiging ‘zeer serieus te nemen’.

Beide besmette bomen zijn verwijderd en vernietigd. Struiken en bomen die vatbaar zijn voor de bacterie en in de directe omgeving van de getroffen olijfbomen staan worden gerooid. Alle planten in een straal van 5 kilometer om de geïnfecteerde bomen worden onderzocht. In gebieden waar de ziekte is aangetroffen geldt een verbod op het vervoeren van planten.

Een oude olijfboom, in volle glorie. Beeld Shutterstock