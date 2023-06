Gevraagd naar wat de ChristenUnie nog in dit kabinet doet, predikt partijleider Bikker vooral geduld: ‘Grote problemen niet zomaar opgelost’

Partijleider Mirjam Bikker op het congres van de ChristenUnie. Beeld David van Dam

Een handjevol partijleden van de ChristenUnie wacht zaterdagochtend in zaal 5 van Gebouw 055 in Apeldoorn geduldig op partijleider Bikker. De opvolger van Gert-Jan Segers laat bij het partijcongres nog even op zich wachten. Een half uur, om precies te zijn. Na haar eerste congrestoespraak als partijleider staat zij eerst de pers te woord. Over migratie natuurlijk, en de spanningen die dat onderwerp oplevert in de coalitie.

Al maanden probeert het kabinet grip te krijgen op de opvangcrisis in de asielketen. Er is getouwtrek over de spreidingswet, de bed-bad-brood-regeling werd geschrapt en kwam weer terug, er zijn voorstellen om weer terug te keren naar het twee-status-stelsel en VVD-coryfee Henk Kamp suggereerde zelfs het vluchtelingenverdrag op te zeggen.

Aan Bikker zijn deze maatregelen, plannetjes of proefballonnen om de asielcrisis het hoofd te bieden niet besteed. Ja, als ze juridisch houdbaar zijn, uitvoerbaar zijn én het huidige asielstelsel verbeteren. Dus het opzeggen van het vluchtelingenverdrag zal de ChristenUnie niet meemaken, verzekert ze.

‘Geen stoere plannetjes die niks uitwerken op de korte termijn’, is Bikkers boodschap. Migratie kun je als land niet passief over je heen laten komen, vindt ze. Maar het dossier vraagt om realistische oplossingen. Die zouden niet alleen moeten gaan over de eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten of het versterken van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de immigratiedienst IND, maar ook over het wegnemen van de grondoorzaken van migratie. ‘Dat is werk aan de winkel voor onze premier. Daar moet onze focus op zijn, op die lange termijn.’

Kan het nog slechter dan dit?

Terwijl haar partijgenoten in zaal 5 wachten op Bikker, komt daar de vraag omhoog wat de ChristenUnie zichzelf aandoet met deelname aan dit kabinet. Twee jaar nadat de partij op haar schreden was teruggekeerd en alsnog besloot met de VVD van premier Mark Rutte te formeren, maken CU-leden in afwezigheid van Bikker de balans op. Is het ze allemaal waard geweest?

Abel van Dijken, raadslid in de gemeente Zutphen vindt de partij sinds het vertrek van Gert-Jan Segers te onzichtbaar. ‘Het mag allemaal wat strakker.’

Annemarie de Mos, lid uit Gouda, ziet dat de partij te veel kleur op de wangen verliest. ‘We mogen duidelijker ons verhaal vertellen’.

Ze vindt haar partij te onzichtbaar op dossiers als Groningen en de toeslagenaffaire. Ook hekelt ze de stilstand op migratie en stikstof. Het argument dat de partij tenminste verantwoordelijkheid durft te nemen om te besturen, relativeert zij. ‘Kan het nog slechter dan dit? Waarom moet de ChristenUnie die rol spelen?’

‘Niet ten koste van alles regeren’

Ook Hans van Dijk, fractievoorzitter in de gemeente Almere, vraagt zich af of de ChristenUnie te happig is op het nemen van bestuursverantwoordelijkheid. In zijn provincies is de ChristenUnie in verregaande coalitieonderhandelingen met de PVV over de vorming van een nieuw college.

Zijn gemeente Almere kent een diverse bevolkingssamenstelling en heeft veel migrantenkerken. Samenwerking met de PVV provinciaal is volgens hem niet uit te leggen. ‘Als ik in de Staten had gezeten, had ik het niet gedaan', aldus Van Dijk. ‘Je moet niet ten koste van alles willen regeren.’

Hoewel Bikker zelf ook de vraag stelt of kabinetsdeelname de moeite waard is, beantwoordt zij die op dit moment positief. In haar toespraak verwijst ze naar grote dossiers die met dank aan de ChristenUnie tot een goed eind zijn gekomen: het klimaatpakket en de nieuwe pensioenwet.

Eenmaal in zaal 5 gaat ze in op de zorgen van haar partijgenoten. Ze heeft begrip voor het ongeduld op onder meer toeslagen en Groningen, maar vraagt ook om geduld. ‘Te vaak wekken we de illusie dat grote problemen binnen een jaar of door de poppetjes te wisselen kunnen worden opgelost.’