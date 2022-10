Gevonden lichamen bij knooppunt Empel inderdaad van Sanne en Hebe, toedracht ongeluk nog onduidelijk

De politie doet onderzoek bij het knooppunt Empel (A59/A2), waar in het water een donkerkleurige Kia Picanto met twee lichamen gevonden is. Beeld ANP

Begeleidster Sanne haalde de meervoudig gehandicapte Hebe maandag op van een dagbesteding in Raamsdonksveer om haar naar haar huis in Vught te brengen. Het tweetal kwam daar nooit aan. De zwarte Kia Picanto waarin ze reden werd woensdagavond gevonden bij knooppunt Empel. Ook vond de politie twee lichamen. In een persgesprek bevestigde de politie donderdag dat het inderdaad om de lichamen van Sanne en Hebe gaat.

De politie gaat ervan uit dat de twee zijn omgekomen door een noodlottig ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Hoe dat ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. ‘Gladheid, mist, dat zijn zaken waar we rekening mee houden.’

Dinsdagavond zocht de politie ook al bij knooppunt Empel, zo bevestigde een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Een tipgever zag bandensporen op de weg en in de berm en had dat doorgegeven aan de politie. Twee agenten kwamen kijken, maar verlieten volgens de tipgever hun auto niet. Er werd geen politiehelikopter ingezet, de politie wijst erop dat er de afgelopen dagen honderden tips zijn binnengekomen over de vermissing.

Op woensdag is de politie op meerdere plekken opnieuw gaan zoeken, waaronder bij knooppunt Empel. Daar werd een stuk van een Kia Picanto aangetroffen. Dat was volgens de politie aanleiding om op die plek ‘heel nauwkeurig’ te gaan zoeken, inclusief politiehelikopter. Die helikopter spotte de auto uiteindelijk vanuit de lucht. Volgens de politie is de vindplaats ‘relatief ver’ van de bandensporen en van waar op dinsdagavond werd gezocht. Bovendien lag de auto tussen het riet, achter een aantal bomen en deels in het water, waardoor hij lastig zichtbaar was.

Het politieonderzoek richt zich nu op hoe de auto van de weg is geraakt en in het water is beland. Daarbij wordt gekeken naar de schade aan het voertuig en worden eventuele sporen onderzocht. Hoe een auto op een maandagmiddag ongemerkt kan verdwijnen op een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland, is ook voor de politie nog een ‘grote vraag’. De politie roept mensen die mogelijk iets hebben gezien of met dashboardcamera’s beelden hebben gemaakt op om zich te melden.

Op de plek waar de auto is gevonden buigt de A59 naar rechts af, richting het zuiden. In een deel van de bocht staan geen vangrails. Het lijkt erop dat de auto de bocht niet heeft genomen, maar rechtdoor is gereden een nabijgelegen sloot in. De auto werd op zijn kop aangetroffen. Volgens Omroep Brabant raakte hier in 2020 ook al eens een auto van de weg, de bestuurder raakte licht gewond.