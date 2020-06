Gevonden lichaam bij Scheveningen is van 23-jarige vermiste surfer

Surfdrama in Scheveningen

Vijf watersporters uit Den Haag en Delft kwamen in mei om het leven bij een ongeluk voor de kust van Scheveningen. Sommigen waren surfleraar of lifeguard.

De golven waarin de vijf ervaren surfers de dood vonden, waren bedekt met een dikke laag schuim. Is dat gelige sop gevaarlijk?

Het drama is hard aangekomen in Scheveningen. Werden de hoge golven hen fataal of de metersdikke schuimlaag op zee? ‘Deze mensen wisten echt wel wat ze deden.’

Bedachtzaam maar vastbesloten zoeken watersporters in Scheveningen weer de golven op. Met in hun gedachten de vijf nieuwe namen die in steen gebeiteld zullen worden omdat zij niet terugkeerden van zee.