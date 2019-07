Gevonden lichaam bij Oene is van jonge vrouw

Omstanders bij de afzetting bij de Middendijk tijdens de zoektocht naar Loes uit Epe. Beeld ANP

De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om het vermiste meisje gaat, maar doet daar momenteel onderzoek naar. Het gebied is afgezet met linten en een groot scherm.

De 18-jarige Loes kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis van een feestje in het dorp Oene. Ze was even voor 4.00 uur richting Vaassen vertrokken op een elektrische fiets. In de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk werd ze voor het laatst gezien. De plek waar het lichaam van de jonge vrouw is gevonden, is daar vlakbij.

Zaterdagmiddag moest het vermiste meisje werken, maar daar verscheen ze niet. De politie sprak vervolgens van een ‘urgente vermissing’, omdat het niet past bij het gedrag van het meisje om niet op haar werk te komen.

Een groep bekenden begon daarop met een zoektocht, en ook de politie zocht naar haar. ‘We doen groot onderzoek op het water, in de lucht en op het land’, aldus een woordvoerder van de politie in Gelderland. De politie zocht onder meer met behulp van een boot en een helikopter. Via Burgernet werd zaterdagavond een bericht met haar signalement verspreid. Zondagmiddag riep de politie mensen al op om niet meer naar het gebied te komen, om eventuele sporen niet te verstoren.