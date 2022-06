Gevoelig verlies voor Macron: absolute meerderheid in parlement kwijt

Emmanuel Macron eerder vandaag nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. Beeld AFP

De definitieve uitslag voor de coalitie, die naast Macrons partij La République en Marche bestaat uit enkele aan hem loyale partijen, werd in de nacht van zondag op maandag op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Het betekent een gevoelig verlies voor Macron, die een absolute meerderheid van 289 van de 577 zetels nodig had om zijn hervormingsagenda te kunnen doorvoeren.

Linkse samenwerking

De tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen zet de toon voor Macrons ambtstermijn, die eind april als president werd herkozen. Sinds 2002 zijn beide verkiezingen kort na elkaar en doorgaans kan de net verkozen president op een royale meerderheid rekenen in het parlement. In 2017 won Macron met zijn destijds nieuwe partij in één klap 308 zetels.

Dit keer liep het anders: de belangrijkste vier linkse partijen besloten voor deze verkiezingen samen te werken in de nieuwe alliantie Nupes, in de hoop zo de grootste te worden. Dat laatste is niet gelukt, maar de alliantie hielp wel een absolute meerderheid voor de president te dwarsbomen. Volgens de laatste uitslagen wordt Nupes met 131 zetels de belangrijkste oppositiebeweging in het parlement.

Ook Macrons andere belangrijke uitdager, Marine Le Pen van Rassemblement National, behaalde met haar partij een historische winst. Zij komt uit op 89 zetels – een forse overwinning ten opzichte van de 8 die ze in 2017 behaalde. De conservatieve Republikeinen (LR) behaalden 61 zetels. De opkomst in de tweede ronde was 46,2 procent, een fractie lager dan in de eerste ronde.

In de verkiezingscampagne richtte het kamp-Macron de pijlen vol op de linkse samenwerking. Zo waarschuwde de kersverse minister voor ecologische transitie, Amélie de Montchalin, voor het ‘anarchisme’ en de ‘chaos’ die Nupes zou brengen. Zelf sprak de president van ‘extremen’ die zich tegen de Navo keren ‘terwijl ik spreek met Rusland dat burgers in Oekraïne afslacht’. Hoewel hij ze niet bij naam noemde, was de aanval gericht op zowel Le Pen als de radicaal-linkse voorman Jean-Luc Mélenchon, al is terugtrekking uit de Navo geen programmapunt voor de linkse alliantie.

Moeizame termijn

De uitslag betekent dat Macron een aanzienlijk moeizamere termijn tegemoet gaat. Om nieuwe wetten door te voeren, zal de president moeten samenwerken buiten zijn eigen coalitie. Mogelijk zal hij aansluiting zoeken bij de rechtse partij Les Républicains. Maar ook dat ligt gecompliceerd: Elisabeth Borne, de nieuwe premier die onlangs door Macron is benoemd, heeft juist een sociaal profiel.

Het verlies raakt ook de nieuwe regering, die krap een maand geleden werd gepresenteerd. Behalve premier Borne deden nog eens veertien regeringsleden mee met de parlementsverkiezingen. Bij winst zouden zij hun zetel afstaan aan een vervanger. Borne, die in Calvados meedeed, won in haar kiesdistrict. Maar Amélie de Montchalin (minister voor Ecologische Transitie), Justine Bénin (staatssecretaris voor de Zee) en Brigitte Bourguignon (minister van Gezondheid) werden verslagen in respectievelijk Essonne, Guadeloupe en Pas-de-Calais. Zij zouden in de komende dagen moeten worden vervangen.