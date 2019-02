Gevluchte voetballer smeekt Thaise rechter hem niet uit te leveren aan Bahrein

De voetballer kwam maandag met boeien om zijn enkels aan bij de rechtbank. Daar schreeuwde hij naar journalisten en omstanders dat hij niet terug gestuurd wil worden naar Bahrein.

Al-Araibi werd eind november in Bangkok vastgezet toen hij zijn huwelijksreis wilde doorbrengen in Thailand. Interpol had op verzoek van Bahrein een internationaal opsporingsbevel tegen de voetballer uitgevaardigd. Daar mag het land echter helemaal niet om vragen, omdat Al-Araibi is erkend als vluchteling.

Het aanhoudingsbevel is later weer ingetrokken, maar Al-Araibi werd niet vrijgelaten en de uitleveringsprocedure is nog in volle gang. Maandag verlengde de rechter in Bangkok zijn voorarrest met nog eens zestig dagen. In die periode kan de voetballer bezwaar indienen tegen het uitleveringsverzoek.

Hevig protest

Er wordt internationaal hevig geprotesteerd tegen de arrestatie. De Australische premier Scott Morrison heeft een brief geschreven naar zijn Thaise collega Prayut Chan-o-cha, en zegt ‘tegen elke deur te duwen’ om hem vrij te krijgen. In de rechtszaal maandag zaten afgevaardigden van dertien ambassades, waaronder die van Australië en de Verenigde Staten.

De FIFA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eisten vorige week de onmiddellijke vrijlating van de speler en de Australische spelersvakbond PFA eist sportieve sancties tegen zowel Thailand als Bahrein. ‘Als een land de veiligheid van spelers op doorreis of op vakantie niet kan garanderen, dan is hun vermogen om internationale wedstrijden te organiseren overduidelijk niet afdoende‘, zei de Australische oud-voetballer Craig Foster maandag in Bangkok.

Demonstraties in de Australische stad Melbourne voor de vrijlating van Hakeem al-Araibi. Beeld AFP

Al-Araibi heeft in het verleden openlijk kritiek geuit op de regering van Bahrein en haar mensenrechtenschendingen. In 2012 werd hij gearresteerd omdat hij bij protesten een politiestation zou hebben vernield. De voetballer werd drie maanden later weer vrijgelaten omdat hij kon bewijzen dat hij helemaal niet bij dat politiestation aanwezig was geweest: op het moment van de protesten speelde Al-Araibi een voetbalwedstrijd die live op tv werd uitgezonden.

In 2014 werd hij in zijn afwezigheid toch tot tien jaar cel veroordeeld voor het vandalisme. Al-Araibi vluchtte naar Australië en kreeg daar in 2017 de vluchtelingenstatus. Hij speelt nu bij een club in Melbourne in de tweede divisie.