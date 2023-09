Gevluchte Thaise oud-premier hoeft slechts één jaar de cel in

Oud-premier Thaksin Shinawatra groet zijn supporters op het vliegveld van Bangkok, nadat hij 17 jaar in het buitenland verbleef. Beeld AFP

Direct na aankomst werd Thaksin naar het Hooggerechtshof geleid en veroordeeld voor een celstraf van acht jaar, vanwege corruptie en machtsmisbruik. Zelf noemde hij het vonnis politiek gemotiveerd. Lang bleef hij niet in de gevangenis: kort na aankomst werd hij naar het ziekenhuis gebracht omdat dokters zich zorgen maakten om zijn hart en hoge bloeddruk. Sindsdien verblijft hij in een luxe vleugel van een staatsziekenhuis.

Thaksin vroeg de koning donderdag om gratie en krijgt die nu gedeeltelijk: hij moet één jaar vast zitten. In een verklaring stelt het Thaise koninklijk huis dat Thaksin de straf heeft geaccepteerd en berouw heeft getoond. Volgens de BBC zal hij die tijd in het ziekenhuis doorbrengen. Thaksin heeft volgens de verklaring ‘goed gedaan voor het land en zijn volk en is loyaal aan de monarchie’.

Thaksin werd als ceo van Shin Corporation, waar onder meer de grootste Thaise mobiele telefoonmaatschappij Advanced Info Service onder valt, een van de rijkste mensen van Thailand. In 2001 werd hij verkozen tot premier.

Ballingschap

In 2006 zette het Thaise leger de net herkozen populistische premier af. Een jaar later vertrok Thaksin naar het buitenland om vervolging te voorkomen. Hij verbleef onder meer in Dubai, vanwaaruit hij via sociale media zijn aanhangers bleef toespreken. Tussen 2007 en 2008 was hij kort eigenaar van de Engelse voetbalclub Manchester City.

Vorige week dinsdag keerde hij onder gejuich van zijn aanhang terug in Thailand, naar eigen zeggen omdat hij zijn kleinkinderen wilde zien. Al dan niet toevallig was dat op dezelfde dag dat Srettha Thavisin werd benoemd tot premier. Zijn partij, Pheu Thai, is opgericht door Thaksin en onderhoudt goede banden met de oud-premier.