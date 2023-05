Gevluchte Iraniër Naziri: ‘België moet niet toegeven aan gijzeldiplomatie. Iraans regime zal dan onschuldige mensen blijven oppakken’

De gevluchte Iraniër Behzad Naziri doet er alles aan om te voorkomen dat de terrorist Assadi wordt vrijgelaten in ruil voor een onschuldige hulpverlener die in een Iraanse cel wordt gegijzeld. Beeld Diego Franssens voor de Volkskrant

Hoe hoog is de prijs voor het leven van een onschuldige man? Behzad Naziri, een Iraniër die ooit zelf een onschuldig slachtoffer was, vindt het een lastige vraag. Natuurlijk moet Olivier Vandecasteele, een Belgische hulpverlener die al ruim een jaar wegkwijnt in een Iraanse cel, zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Maar moet België in ruil daarvoor een terrorist vrijlaten? Nee, zegt Naziri ferm. Die prijs is te hoog.

Ook de Belgische regering neemt formeel dit standpunt in. Toen Teheran vorige week stelde dat Brussel om een gevangenenruil heeft gevraagd, ontkende premier De Croo. ‘Het regime probeert ons te chanteren’, zei hij in de Kamer. ‘Laten we dat Iran niet gunnen.’ In Iraanse media werd echter verbaasd gereageerd over het feit dat De Croo niet toegaf dat er een akkoord was over de uitruil.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Het absurde verhaal begint in 2018, als de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi vanuit Teheran een explosief meeneemt op een gewone lijnvlucht naar Europa. Omdat hij diplomatieke onschendbaarheid geniet, wordt zijn bagage niet gecontroleerd. Assadi geeft de bom vervolgens aan een Iraans koppel dat al langer in België woont. Het stel moet de bom laten afgaan op een massabijeenkomst van de Iraanse oppositie in ballingschap (MEK) in een voorstad in Parijs, waar bijvoorbeeld ook voormalig Republikeins kopstuk Newt Gingrich aanwezig is.

De Belgische veiligheidsdiensten grijpen echter op tijd in: onderweg naar de bijeenkomst wordt het stel opgepakt. Assadi wordt in 2021 door een rechtbank in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld, de man en de vrouw krijgen allebei 18 jaar.

Een jaar later keert de Belgische Olivier Vandecasteele nog één keer terug naar Iran. Hij heeft daar jaren als hulpverlener gewerkt en moet nog een paar praktische zaken afhandelen. Maar vlak voordat hij op het vliegtuig terug stapt, wordt Vandecasteele opgepakt, in de gevangenis gesmeten, en na een schijnproces veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. De hulpverlener is inmiddels meer dan 20 kilo afgevallen, zijn nagels vallen uit, en hij heeft gruwelijke spier- en zenuwpijn. ‘Olivier is volledig op’, zegt zijn familie wanhopig. ‘Zijn leven staat op het spel.’

Wisselgeld

Maar de familie heeft hoop. Vorig jaar sloot de Belgische regering in alle stilte een deal met Teheran die de overdracht van gevangenen mogelijk maakt. Vandecasteele kan terug naar België, maar Iran wil wel wisselgeld zien: de terrorist Assadi moet dan ook worden vrijgelaten.

Dat is onacceptabel voor Behzad Naziri. Dit prominente lid van de Nationale Raad voor het Verzet in Iran, dat is verbonden aan de MEK, was zelf aanwezig op die bijeenkomst in Parijs, en zou misschien zijn opgeblazen. ‘Maar het gaat om het principe’, zegt hij in Brussel. ‘Je geeft niet toe aan gijzeldiplomatie. Deze aanslag is goddank mislukt, maar stel dat op deze manier wordt geprobeerd de daders van de aanslagen in Parijs of Brussel vrij te krijgen? Dat zou onbespreekbaar zijn. En deze Assadi had hetzelfde voor ogen.’

Naziri weet waar hij Vandecasteele toe veroordeelt. In 1982 werkte hij als 24-jarige journalist in Teheran voor het Franse persbureau AFP, en werd opgepakt omdat hij ‘meewerkte met de buitenlandse media’. Zijn echte misdaad, vermoedt Naziri, was dat zijn zus Giti sympathiseerde met het verzet tegen het regime – zij was om die reden 40 dagen eerder geëxecuteerd.

Naziri werd naar de beruchte Evin-gevangenis gebracht, waar hij werd vastgebonden op een pijnbank en urenlang door drie man op zijn voetzolen geslagen. Nadat hij het bewustzijn verloor, werd Naziri in een cel gegooid van ongeveer 5 bij 5, waar hij met honderd anderen opeengepakt zat. ‘Iedereen was gruwelijk gemarteld.’

Behzad Naziri met een jeugdfoto van hemzelf en zijn zus toen zij 8 en 9 jaar oud waren. Zijn zus Giti werd geëxecuteerd toen ze 25 jaar oud was. Beeld Diego Franssens voor de Volkskrant

Na een paar maanden volgde een rechtszaak van vijf minuten, en werd Naziri veroordeeld tot 8 jaar cel. Drie jaar later wist hij tijdens een transport te ontsnappen en te vluchten naar Parijs. ‘Hierop werd mijn vader, die toen 68 jaar oud was, voor straf in de gevangenis gezet. Ik weet dus heel goed wat het is om op afstand doodsangsten uit te staan om een geliefde die onschuldig wegkwijnt in een Iraanse cel.’

Milder behandeld

Als Naziri praat over de Evin-gevangenis, waar nu ook Vandecasteele wordt vastgehouden, schudt hij zijn hoofd. Hij heeft nog steeds pijn vanwege de martelingen van toen, en hij hoort ’s nachts nog steeds de schoten waarmee celgenoten werden geëxecuteerd. ‘Buitenlanders worden over het algemeen milder behandeld’, zegt Naziri. ‘Ik hoop dat dit ook geldt voor mijnheer Vandecasteele.’

De 41-jarige hulpverlener Olivier Vandecasteele is in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Beeld Olivier Vandecasteele

Toch zal Naziri zich tot het uiterste inzetten om te voorkomen dat België zwicht voor de druk uit Teheran, en Assadi dan maar vrijlaat. Daartoe heeft hij mogelijkheden: Brussel heeft vorig jaar weliswaar als eerste Europese land een verdrag met Iran gesloten om gevangenen uit te kunnen ruilen, maar volgens de Belgische wet genieten alle partijen die zich als slachtoffer identificeren ‘bescherming op het recht van leven’. Zij kunnen naar de rechter stappen om de overdracht aan te vechten als dat recht volgens hen wordt bedreigd. En de Nationale Raad voor Verzet in Iran is vastbesloten dat te doen, zegt Naziri.

‘Het is een verwerpelijke manier om je zin te krijgen: als een van onze mensen wordt betrapt op misdaden in jullie land, pakken wij een willekeurige burger van jullie op. Hier mag België niet aan toegeven, hoe moeilijk dat ook is. Natuurlijk is er een onschuldig mensenleven in het spel, maar dergelijke chantage werkt alleen maar meer ellende in de hand. Het regime zal dan onschuldige mensen blijven oppakken. Omdat het werkt.’