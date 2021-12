Gevlucht Russisch stel dat justitie informatie gaf over neerhalen MH17 mag toch blijven

De twee gevluchte Russen in gesprek met een IND-ambtenaar. De illustratie werd gebruikt bij de reconstructie van hun zaak die de Volkskrant in juli van dit jaar publiceerde. Beeld Alexandra España

Het stel – dat jaren geleden naar Nederland was gevlucht na problemen met de Russische veiligheidsdienst – was in Nederland uitgeprocedeerd na drie afgewezen asielaanvragen. De vrouw had in juli 2014 bij toeval informatie gehoord over wie er in Oost-Oekraïne betrokken was bij het afvuren van de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde. Die informatie bracht haar en haar vriend in de problemen. Ze werden bedreigd en mishandeld door de Russische veiligheidsdienst FSB. Daarop vluchtten ze naar Nederland.

Uit angst dat familie en vrienden in Rusland in de problemen zouden komen, vertelden ze de IND niets over wat ze wisten over MH17. Pas twee jaar na hun komst, toen hun eerste asielaanvraag werd afgewezen, nam de vrouw contact op met justitie. Ze had in het diepste geheim drie gesprekken met het Team Bijzondere Getuigen van het Openbaar Ministerie (OM). Hoewel het OM ‘geen aanleiding’ had te denken dat haar verhaal niet zou kloppen, vond de immigratiedienst IND het verhaal ‘ongeloofwaardig’. Ook verweet de IND het koppel dat ze niet direct bij aankomst in Nederland over MH17 waren begonnen en geloofde de dienst niet dat de twee in aanraking waren geweest met de Russische veiligheidsdienst.

Kamervragen

Nadat hun laatste beroep werd afgewezen, berichtte de Volkskrant in juli over hun zaak. Verscheidene Nederlandse inlichtingenbronnen laakten daarbij de handelswijze van de IND en vreesden voor het lot van het stel als ze terug zouden moeten naar Rusland. De SP stelde Kamervragen over de kwestie. Een paar maanden na de publicatie ontving de advocaat van het paar een uitnodiging van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor een hernieuwde asielaanvraag. ‘Gelet op hetgeen in diverse media over uw cliënten is gemeld, geef ik uw cliënten in overweging een opvolgend asielverzoek in te dienen onder verwijzing naar – in ieder geval – deze berichtgeving.’ Het is uitzonderlijk dat een staatssecretaris migranten actief oproept een nieuw asielverzoek te doen.

Na een recent gesprek bij de IND besliste de dienst ditmaal positief. De vierde aanvraag werd goedgekeurd, waardoor de twee nu alsnog in Nederland mogen blijven. De advocaat van het stel was niet bereikbaar voor een reactie.