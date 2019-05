Gevechtsvliegers maakten melding van supersnelle toestellen: test Amerika geheim wapen?

Een F-18-vlieger staat op het punt om op te stijgen van het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. Beeld US Navy

De gevechtspiloten, die opereerden vanaf het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt, dachten oog in oog te staan met een nieuwe hypersonische drone waarvan het bestaan nog niet is erkend door het Pentagon. Deze zou een snelheid hebben van mach 5: vijf keer de snelheid van het geluid.

De gevechtsvliegers komen met hun verhaal in The New York Times en History Channel, een maand nadat de marine haar honderden piloten aanmoedigde dit soort observaties officieel te melden aan hun meerderen. Uit angst om belachelijk gemaakt te worden, melden Amerikaanse gevechtsvliegers tot nu toe amper vliegbewegingen die ze niet kunnen verklaren. De nieuwe interne regels moeten ervoor gaan zorgen dat ze wél naar voren komen met hun informatie.

In Washington fronste menigeen in april de wenkbrauwen toen de politieke nieuwssite Politico als eerste onthulde dat de marinetop de interne regels had veranderd. Ging de grootste en sterkste marine van de wereld op de sciencefiction-tour? Maar dinsdag bleek dat de bijzondere waarnemingen van de groep F-18-vliegers mede hebben geleid tot de nieuwe marineaanpak. De gevechtspiloten kregen de afgelopen weken toestemming van de marineleiding om hun verhaal te vertellen in de media.

Het Pentagon ontkende jarenlang het bestaan van de F-117 Nighthawk, Amerika's eerste stealth-vliegtuig. Het toestel werd in het diepste geheim ontwikkeld door Lockheed Martin. Om te voorkomen dat de F-117 voortijdig werd ontdekt, werd het toestel vooral 's nachts getest. Beeld US Air Force

Experimenteel wapen

De gevechtsvliegers zeggen de razendsnelle toestellen te hebben gezien op zo’n 10 kilometer hoogte. Ze hadden geen duidelijk zichtbare motor en geen uitlaat. Het woord ufo wilden de vliegers beslist niet in de mond nemen. Sommigen gingen er meteen van uit dat ze indertijd waren gestuit op een experimenteel wapen. Het Pentagon werkt aan hypersonische wapens die in de toekomst een doelwit, waar ook ter wereld, binnen een uur moeten kunnen vernietigen. Deze wapenprojecten bevinden zich echter, net als die van Rusland en China, nog in een beginfase.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de VS een nieuw hightechtoestel in het diepste geheim testen. Zonder dat andere delen van de krijgsmacht daar weet van hebben. Zo werd het bestaan van de F-117 Nighthawk, Amerika’s eerste stealthvliegtuig, jarenlang glashard ontkend door de hoogste militairen en functionarissen in Washington. Ook toen waren er berichten dat het toestel was gezien. Pas zeven jaar na de eerste vlucht onthulde het Pentagon dat het futuristisch ogende aanvalsvliegtuig wel degelijk bestond.

Het vliegdekschip Roosevelt opereerde vanaf de zomer van 2014 in het zeegebied tussen Virginia en Florida. ‘Ze waren daar de hele dag’, aldus F-18-vlieger luitenant Ryan Graves over de onbekende toestellen die hij zag op de radar. Graves: ‘Een vliegtuig in de lucht houden, vereist veel brandstof. Met de snelheden die wij waarnamen, was twaalf uur in de lucht opereren al elf uur meer dan je normaal gesproken verwacht.’

De X-47B, een drone die moet leiden tot Amerika's eerste onbemande stealth-aanvalsvliegtuig, vliegt in 2013 boven de USS Theodore Roosevelt voor de kust van Virginia. Deze experimentele toestellen vliegen echter niet razendsnel. Beeld AP

‘Wow, wat is dat?’

Sommige gevechtspiloten zagen de toestellen alleen op hun radar, anderen zagen ze van redelijk dichtbij. De toestellen konden snel optrekken, vaart minderen, maar ook met hypersonische snelheid wegschieten. ‘Ik had er bijna eentje geraakt’, kreeg Graves van een geschrokken collega te horen toen deze van een oefening terugkwam. Het ‘onbekende toestel’ vloog toen plotseling tussen twee F-18’s door.

De piloten filmden vanaf de Roosevelt diverse confrontaties, onder andere met een boordcamera. Op een van de video’s is een toestel te zien dat laag over de golven scheert. ‘Wow, wat is dat man’, vraagt een F-18-piloot. ‘Kijk hoe het vliegt.’ Mede vanwege de bijna-botsing, konden de vliegers later niet geloven dat het Pentagon een experimenteel wapen testte zo dichtbij Amerikaanse schepen en vliegtuigen.

De marine erkent dat de F-18-vliegers van de Roosevelt niet de enige zijn die melding hebben gemaakt van onbekende toestellen. ‘Er zijn een aantal meldingen geweest van onbekende toestellen die in de afgelopen jaren diverse militaire terreinen en afgesloten luchtzones binnendrongen’, aldus de marine vorige maand over waarom de meldingsregels voor piloten nu zijn versoepeld. ‘Uit veiligheidsoverwegingen nemen wij al deze meldingen zeer serieus.’ Overigens heeft heeft het marineonderzoek naar de meldingen van Graves en zijn collega’s nog tot niets geleid.