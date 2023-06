Gevechten Soedan gaan door na korte wapenstilstand, met name rond hoofdstad Khartoem

Rook stijgt op boven de Soedanese hoofdstad Khartoem, waar de gevechten weer in volle gang zijn. Beeld AFP

Zaterdag gold een staakt-het-vuren van 24 uur. Amerikaanse en Saudische diplomaten kwamen deze overeen met de Soedanese regering en de Rapid Support Forces (RSF) in de Saudische stad Jeddah. De betrokken partijen overleggen vaker in die stad. De VS en Saudi-Arabië wilden de vele doden en schendingen van bestanden op die manier beperken.

Maar direct na het aflopen van de wapenstilstand 6.00 uur zondagochtend (lokale tijd), begonnen met name in en rond hoofdstad Khartoem weer hevige gevechten. Getuigen meldden explosies en beschietingen met artillerievuur. Ook in de noordelijke stad Omdurman is gevochten.

Sinds halverwege april vechten de krijgsmacht en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) een machtsstrijd uit, met name rondom de hoofdstad. De RSF is een voortzetting van de beruchte groepering Janjaweed, die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de genocide in de regio Darfur begin deze eeuw. De Soedanese regering erkent de RSF, waardoor Soedan in feite twee legers kent. De twee legers werkten in het verleden zelfs samen in de oorlog in Jemen.

De machtsstrijd bestaat uit onenigheid over de manier waarop de RSF onderdeel moet worden van het Soedanese leger, een wens van de regering. Beide legers kennen ongeveer honderdduizend leden.

Vluchtelingen in gevaar

In de afgelopen maanden zijn meermaals wapenstilstanden gesloten, maar die zijn tijdelijk of worden voortijdig beëindigd. In de burgeroorlog zijn volgens lokale media al meer dan achttienhonderd mensen omgekomen.

Ook zijn naar schatting meer dan 2 miljoen van de 46 miljoen Soedanezen hun huis ontvlucht. Zij verblijven elders in Soedan of in buurlanden.

In buurland Tsjaad zijn tienduizenden Soedanese vluchtelingen in gevaar, stelt Artsen zonder Grenzen zaterdag. In de regio Sila, grenzend aan het het zuidwesten van Soedan, is het regenseizoen eerder begonnen dan verwacht. Het gebied wordt ontoegankelijk wanneer droge rivierbeddingen en wegen in Sila vollopen met water en overstromen.

Ook is communicatie met hen momenteel al onmogelijk. Deze vluchtelingen dreigen geïsoleerd te raken en verstookt te blijven van hulp. Ze missen schoon drinkwater en andere primaire middelen als voedsel en medicijnen. Door een gebrek aan schoon drinkwater en de slechte omstandigheden is er ook sprake van een toename van ziektes als diarree en malaria, zegt een medewerker van Artsen zonder Grenzen tegen ANP.

Nederland evacueerde in april met acht vluchten de 160 Nederlanders die in Soedan waren.