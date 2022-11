Gevangenisstraf voor activisten die Meisje met de parel besmeurden

Demonstranten staan bij de rechtbank waar de twee mannen zich voor de supersnelrechter moeten verantwoorden. Beeld ANP

Het eeuwenoude schilderij van Johannes Vermeer werd vorige week in het Mauritshuis door drie activisten besmeurd, maar raakte dankzij een beschermende glasplaat niet beschadigd. Toch zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Den Haag dat ‘cultureel erfgoed is aangevallen’. De straf moet een ‘duidelijk signaal’ afgeven. ‘Dit had heel erg mis kunnen gaan’, aldus het Openbaar Ministerie.

De twee mannen werden berecht via het zogeheten supersnelrecht. Het OM had vier maanden cel geëist waarvan twee voorwaardelijk. De rechter legde beide mannen precies de helft van die straf op: twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Een derde activist – de man die zijn hand tegen het achterpaneel plakte – maakte bezwaar tegen die procesvorm. Hij verschijnt daarom vrijdag pas voor de rechter.

Wouter M., de activist die zijn met rode vloeistof overgoten hoofd tegen schilderij plakte, was naar eigen zeggen ‘vrij zeker’ dat hij het niet zou beschadigen vanwege de beschermende glasplaat. Vantevoren had M. al bekeken of het glas het hele schilderij bedekte, verklaarde hij in de rechtbank. Daarom vond hij de risico’s van zijn actie aanvaardbaar. Dat de lijst en de achterplaat wel beschadigd raakten, betreurt hij.

De officier van justitie wees er woensdag op dat de actie anders had kunnen aflopen. Zo had het glas had kunnen breken of hadden aanwezige bezoekers onvoorspelbaar kunnen reageren. Vorige week noemde Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, de houding van de activisten al ‘naïef’: er is volgens haar wel degelijk een reële kans kans op schade, ook als er glas voor een schilderij zit.

Filmer vergrootte de actie

Tegen een tweede verdachte, Pieter G., eiste het OM woensdag eveneens een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Hij zou de videobeelden van de aanval, die vrijwel direct op sociale media rondgingen, gemaakt hebben. ‘Zonder het filmen zou deze actie het grotere publiek nooit hebben kunnen bereiken’, aldus het OM.

G. zelf zei dat hij niets wist van de plannen van de andere activisten af wist. Hij beweerde dat hij beelden voor een project aan het maken was. De advocaten van beide mannen hadden om vrijspraak gevraagd.

Extra aandacht

Klimaatactivisten die zich vastlijmen aan kunstwerken of wegen blokkeren om aandacht te vragen voor klimaatproblematiek, riskeren doelbewust arrestaties. ‘Hoge boetes, strafrechtelijke aanklachten en vrijheidsberoving’ zijn het allemaal waard, schrijft de Duitse groep Letzte Generation bijvoorbeeld op haar website. De Britse en originele tak van Extinction Rebellion benadrukt zelfs dat rechtszaken extra aandacht voor hun boodschap genereren.

In Nederland blijft het voor klimaatactivisten die op een disruptieve manier demonstreren doorgaans bij ter plekke uitgeschreven boetes of verwijdering door de politie. De laatste jaren kwamen aangeklaagde klimaatactivisten vaak weg zonder straf. Zo vond de rechter dat activisten die vorig jaar urenlang een kantoor van pensioenfonds ABP in Heerlen hadden bezet geen straf verdienden, omdat verwijdering door de politie zonder arrestaties voldoende was geweest.

De situatie is anders in andere landen. Zo verdwijnen in het Verenigd Koninkrijk dermate regelmatig klimaatactivisten achter de tralies, dat er een speciale hulporganisatie voor ze in het leven is geroepen: Rebels in Prison Support. Deze groep beklaagde zich vorige maand bijvoorbeeld over Britse activisten die soms maandenlang worden vastgehouden in afwachting van hun zaak. In Australië werd een activist vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van een jaar voor het urenlang blokkeren van een goederentrein die kolen transporteerde.