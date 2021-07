Gevaccineerde vakantiegangers hoeven in Engeland niet meer in quarantaine

De versoepeling kan veel geld opleveren voor de Britse toerisme-industrie. Beeld Getty Images

De quarantaineplicht wordt vanaf aanstaande maandag afschaft. Bezoekers moeten wel nog een test doen voor vertrek en een PCR-test op de tweede dag van hun verblijf in Engeland. De versoepeling geldt in eerste instantie alleen voor Engeland, andere landen in het Verenigd Koninkrijk (Schotland, Wales en Noord-Ierland) moeten hun eigen afweging nog maken. De verwachting in Britse media is dat deze landen Engeland zullen volgen.

De Verenigde Staten en een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland, hebben in de Britse coronakaart een oranje kleur. Dit betekent dat alle reizigers uit die landen bij aankomst in Engeland tien dagen in quarantaine moeten verblijven. Voor volledig gevaccineerde Britten die na vakantie uit een van die oranje landen terugkomen, was de quarantaineplicht vorige week vervallen.

Daardoor ontstond een tamelijk scheve situatie. Zo hoefden gevaccineerde Britten nadat zij een vakantie lang aan de Spaanse kust tussen de Spanjaarden vertoeft hadden bij terugkomst niet in quarantaine, maar gevaccineerde Spanjaarden die een stedentrip naar Londen wilden maken wel. De toerisme-industrie in Engeland uitte zich zeer ontevreden over deze situatie.

Woensdagochtend besloot het kabinet van Johnson de quarantaine-ongelijkheid glad te strijken. Het kan op de valreep een flinke boost betekenen voor de Engelse toerismesector. Groot-Brittannië liet vorige week op ‘Freedom Day ’ een groot deel van de maatregelen los. Zo is het dragen van een mondkapje en afstand houden niet langer wettelijk verplicht en zijn de nachtclubs weer geopend. Met die vrijheid kan Groot-Brittannië voor velen een aantrekkelijke vakantiebestemming zijn. ‘Dit gaat essentieel geld in de toerisme-industrie pompen en het kan de rest van de zomer redden’, zei Paul Charles van toerismebureau PC Agency tegen de BBC.

Voor niet-gevaccineerden uit Europa en de VS geldt de quarantaineplicht bij aankomst in Engeland nog wel. Ook moeten Nederlanders die terugkomen uit het Engeland een negatieve PCR-test laten zien én minimaal vijf dagen in quarantaine. Gevaccineerden zijn daarvan niet uitgezonderd.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan het reisadvies en de daaraan gekoppelde restricties nog aanpassen. Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is dalende, maar de recente versoepelingen zouden het aantal besmettingen nog kunnen doen oplopen.