Gevaccineerde toeristen zijn straks weer welkom in de EU, als het aan Brussel ligt

Het voorstel wordt nog voorgelegd aan de verschillende lidstaten. Beeld REUTERS

De huidige maatregelen stammen uit de zomer van 2020 en zijn behoorlijk strikt. In slechts zeven landen is de besmettingsgraad dermate laag dat reizen naar de EU is toegestaan. De Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wil deze criteria nu oprekken en ook reizen toestaan uit landen met een hogere besmettingsgraad dan nu het geval is. Dat is mogelijk vanwege het toenemend aantal gevaccineerden in EU-landen, beargumenteert de Commissie.

Mensen die al gevaccineerd zijn, moeten naar de EU kunnen reizen, vindt de Commissie. Het gaat in eerste instantie om vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dit betekent dat mensen die zijn ingeënt met Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Janssen de EU straks weer in kunnen. De Commissie stelt ook voor om reizigers toe te laten die zijn ingeënt met vaccins die via de noodprocedure van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn goedgekeurd. Russische en Chinese vaccins vallen daar vooralsnog niet onder.

Reizigers kunnen straks gebruikmaken van het eerder aangekondigde vaccinatiepaspoort van de EU. Tot die tijd zijn verklaringen uit het land van herkomst voldoende.

Time to revive 🇪🇺 tourism industry & for cross-border friendships to rekindle - safely.



We propose to welcome again vaccinated visitors & those from countries with a good health situation.



But if variants emerge we have to act fast: we propose an EU emergency brake mechanism. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 3 mei 2021

Onvoorspelbaar als het coronavirus kan zijn, wil de Commissie een zogeheten ‘noodrem’ inbouwen bij de versoepelingen. Wanneer het plotseling erg slecht gaat in een land of een nieuwe mutatie de kop opduikt, is het mogelijk voor lidstaten om reizen tijdelijk op te schorten.

Het voorstel moet nog besproken worden door de verschillende lidstaten. Uiteindelijk gaat iedere lidstaat over zijn eigen inreisbeleid. De Commissie hoopt het voorstel in juni uit te kunnen voeren.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde het vaccinatiepaspoort al eerder in een interview met The New York Times. Amerikanen reageerden enthousiast op de mogelijkheid om straks naar de Europese Unie te kunnen reizen. Ook landen met een grote toeristische sector, zoals Spanje, Italië, Frankrijk en Griekenland waren enthousiast. Sommige critici zetten echter vraagtekens bij deze opwellende reislust: in de lidstaten van de EU zijn veel mensen nog niet volledig gevaccineerd.

Reisadvies kabinet komt op 11 mei

Het Nederlandse kabinet liet bij de vorige persconferenties over het coronavirus weten op maandag 3 mei met een nieuw reisadvies te willen komen. Die beslissing is echter een week opgeschoven, zegt een woordvoerder van het ministerie. Naar verwachting komt het kabinet begin volgende week met een nieuw reisadvies. Dinsdag 11 mei vindt naar alle waarschijnlijkheid een persconferentie plaats.

Vanaf 15 mei wil het kabinet een quarantaineplicht voor reizigers invoeren. De Kamer is sceptisch over het voorstel, niet in de laatste plaats vanwege de handhaving met belteams. Die moeten onder meer op basis van achtergrondgeluiden gissen of iemand wel in quarantaine zit.