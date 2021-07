Gevaccineerde die positief test houdt zijn groene vinkje

De CoronaCheck-app (links) met een internationale QR-code sluit niet uit dat iemand ondertussen tóch besmet is. Beeld ANP

Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte van deze tekortkoming in het systeem en beraadt zich op maatregelen.

Deze maand sloegen virologen alarm. De kans dat gevaccineerden besmet raken met het coronavirus is een stuk kleiner na de beschermende prikken, maar het is nog steeds mogelijk. De deltavariant is bovendien zó besmettelijk dat ook mensen die al volledig zijn gevaccineerd het virus kunnen doorgeven. Daarom wordt al overwogen om ook gevaccineerden te laten testen, voor ze een evenement bezoeken.

Ook gevaccineerden kunnen dus positief testen op corona en het virus doorgeven. Maar als ze dan besmet blijken te zijn, blijft de controleur van hun gedownloade QR-code in de CoronaCheck-app een groen vinkje zien. De positieve test heeft dan geen invloed op hun vaccinatiebewijs.

‘Aan een vaccinatiebewijs is momenteel geen geldigheidsduur gekoppeld in de app’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. Het Outbreak Management Team is volgens hem op de hoogte van dit gat in het systeem en heeft het probleem aangekaart. ‘De komende weken wordt breed gekeken hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd. Daar wordt dit verhaal bij betrokken.’

Een GGD-medewerker uit – anoniem – tegen de Volkskrant zijn verbazing over de gang van zaken. ‘Vreemd dat een vaccinatiebewijs een positieve coronatest nu kan negeren. Zo iemand kan dan anderen besmetten.’ Volgens de ministeriewoordvoerder kan dit worden voorkomen als iedereen zich aan de regels houdt. ‘Positief geteste mensen moeten, ook als ze gevaccineerd zijn, in quarantaine gaan.’