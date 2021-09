Gevaccineerd voor de klas, maar alsnog besmet: ‘Hier had ik geen rekening mee gehouden’

Test een kind op de basisschool positief, dan hoeft binnenkort niet meer de hele klas naar huis. Dat heeft het kabinet dinsdag besloten. Goed nieuws voor de leerlingen, maar minder voor de leerkrachten die vrezen zelf besmet te raken. ‘Ik voel me kwetsbaar.’

Na 36 jaar uit het vak te zijn geweest, besloot Rob Mollee dit schooljaar terug te keren als leerkracht. De tekorten waren na zijn carrièreswitch naar aankoopmakelaar en buschauffeur alleen maar verder opgelopen, dus uit idealisme besloot de 65-jarige drie dagen per week voor de klas te staan. Hij kreeg groep 8 van de Haarlemse basisschool De Globe onder zijn hoede.

Nog geen drie weken later zit hij alweer thuis. Nee, hij is niet overspannen; hij raakte besmet met corona. De GGD stelde vast dat de besmetting met ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ op school heeft plaatsgevonden.

‘Ik heb vooraf met veel dingen rekening gehouden’, zegt Mollee met een raspend kuchje aan de telefoon. ‘Maar dat ik als dubbelgevaccineerd persoon die verder kerngezond is corona zou oplopen? Nee, daar heb ik geen moment bij stilgestaan.’

Honderden

Mollee is niet de enige die ziek werd. Vier klassen van De Globe kwamen thuis te zitten, wat neerkomt op de helft van de leerlingenpopulatie. En daarmee is de school geen uitzondering: de PO-raad van schoolbesturen in het primair onderwijs schat dat ‘honderden’ klassen sinds het begin van dit schooljaar naar huis zijn gestuurd.

Cijfers van de regionale GGD’s ondersteunen dit beeld. Zo gaan er in de regio Utrecht dagelijks ‘tien tot vijftien’ basisschoolklassen in quarantaine, aldus een woordvoerder. In West-Brabant heeft de gezondheidsdienst vorige week 23 scholen geadviseerd om klassen in quarantaine te laten gaan. In de meeste gevallen ging het om één klas, op enkele scholen om meerdere klassen. Afgelopen week kregen 18 Zeeuwse scholen het advies om groepen thuis te houden, aldus de regionale GGD.

Per 25 september verandert dat. Vanaf die datum hoeven klassen met één besmette leerling niet meer in hun geheel naar huis. Alleen de besmette leerling en zijn of haar nauwe contacten gaan in quarantaine. Dat kondigde het kabinet dinsdagavond aan tijdens de persconferentie.

De nieuwe regels gaan gelden voor kinderdagverblijven, basisscholen en de buitenschoolse opvang. Het Outbreak Management Team had eerder al laten doorschemeren dit verantwoord te vinden.

De PO-raad juicht de maatregel toe, zegt een woordvoerder, omdat meer leerlingen dan fysiek onderwijs kunnen krijgen en zodoende minder leerachterstanden oplopen. Wel vindt de raad dat scholen hulp moeten krijgen bij de uitvoering ervan. ‘Voor scholen is het onmogelijk te bepalen welk kind in quarantaine moet. De leraar moet niet de rol van scheidsrechter krijgen: jij mag nog wel naar school en jij niet. Die rol moeten de GGD’s op zich nemen.’

Basisschool De Globe in Haarlem, waar Rob werkt en besmet raakte met corona. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Gezondheid leerkrachten

Maar niet iedereen is enthousiast over de versoepeling. Neem Rob Mollee, de kuchende leerkracht van de Haarlemse basisschool De Globe. ‘Vooropgesteld’, zegt hij, ‘voor de kinderen is het een ramp om thuis te zitten. Het onderwijs, zo op afstand, wordt er niet beter van. Alleen wat mij zorgen baart, is de gezondheid van de leerkrachten, die zijn omringd door ongevaccineerden, terwijl er een deltavariant rondwaart.’

Hij vermoedt dat op een school als de zijne, waar de leerlingenpopulatie voornamelijk uit migrantenkinderen bestaat, de vaccinatiebereidheid onder ouders laag ligt – net zoals dat bij scholen met een reformatorische of antroposofische levensbeschouwing het geval is. ‘Leerkrachten zijn daardoor kwetsbaar’, stelt Mollee. ‘Zelfs als je bent gevaccineerd; ik ben hartstikke ziek geworden.’

Mollee houdt de school medeverantwoordelijk voor zijn coronabesmetting. Natuurlijk, de directie kan er niets aan doen dat er veel kinderen rondlopen van ongevaccineerde ouders, maar ze hadden de leraren op z’n minst kunnen waarschuwen voor de gevaren die dit met zich meebrengt. ‘Dan was ik wel wat voorzichtiger geweest en had ik een mondkapje gedragen in de gangen of een spatscherm rondom mijn bureau geplaatst. Een collega die net als ik wat ouder is, heeft haar bureau tot een soort loket omgetoverd. Daar heeft overigens haar man voor gezorgd, niet de school.’

De school laat in een reactie weten dat het ‘een aanname’ is dat de vaccinatiebereidheid onder ouders van De Globe laag ligt. ‘De ouders die ik ken, hebben zich gewoon laten vaccineren’, zegt directeur Ruscha Wijdeveld. Twee van de vier naar huis gestuurde klassen zijn weer teruggekeerd naar de schoolbanken. De rest krijgt voorlopig onderwijs op afstand. ‘Dat gaat hartstikke goed, we hebben al verschillende lockdowns meegemaakt.’

Angstig

Als Mollee 24 uur klachtenvrij is, mag hij weer aan het werk. Zo ver is het nog niet. ‘Gisteren heb ik twee wasjes gedraaid en wat lichte opruimwerkzaamheden gedaan. Het zweet stond me op de rug.’

De angst om opnieuw besmet te raken is groot. ‘Ik denk dat ik minder onbevangen voor de klas zal staan’, zegt hij. Toch piekert hij er niet over om zijn baan als nieuwbakken oudgediende op te geven: de leerlingen hebben hem nodig. Corona of niet, hij zal terugkeren.