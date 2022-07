Gevaarlijke situaties door boerenblokkades, maar politieoptreden blijft uit

Minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie na afloop van de laatste ministerraad voor het reces. Beeld ANP

In de vroege uren van donderdag wierpen boeren op verscheidene plaatsen blokkades op. Bij het Groningse Midwolde vond rond kwart voor drie een ongeluk met meerdere auto’s plaats door autobanden die op de weg waren gelegd. In de buurt van Drachten vond een uur later eveneens een ongeluk plaats. Niemand raakte gewond.

Het verkeer liep de hele dag her en der vast. Donderdagmiddag blokkeerden boeren het knooppunt Azelo, tussen Almelo en Hengelo. Het verkeer stond in beide richtingen lange tijd vast.

Op de A7 werd in de buurt van Medemblik afval gedumpt en staken boeren hooibalen in brand. Het opruimen langer duurde dan verwacht, omdat er asbest bij het afval bleek te zitten. Ook woensdag hadden boeren al asbesthoudend materiaal gedumpt, op de weg bij het Overijsselse Voorst.

Het opruimen werd donderdag bemoeilijkt door bedreigingen aan het adres van de bedrijven die de blokkades moesten weghalen. Tussen Drachten en Groningen bleef het afval daardoor langer liggen. Woensdag hadden bedreigde aannemers ook al het werk moeten neerleggen.

Nog niemand aangehouden

Premier Rutte noemde de acties donderdagochtend in een verklaring op Twitter onacceptabel en levensgevaarlijk. ‘Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten’, aldus Rutte. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt dat de actievoerders strafrechtelijk moeten worden aangepakt. ‘Deze mensen beschouw ik niet als actievoerders maar als extremisten’, schrijft hij in een verklaring.

De harde veroordelingen van politici leidde nog niet tot hard optreden tegen de acties. Tot dusver is niemand aangehouden. Direct optreden tegen de actievoerders is volgens Rijkswaterstaat en de politie lastig. Lang niet overal hangen camera’s langs de weg, de camera-dekking is bovendien lager in het oosten en noorden van het land, waar relatief veel blokkades zijn. ‘De kans is dus klein dat we live kunnen zien hoe afval op wegen en in bermen wordt gedumpt’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Volgens de landelijke politie is het uitblijven van aanhoudingen geen teken van onwil. ‘Helaas is er nu een beeld ontstaan dat de politie te weinig optreedt, maar een rechercheonderzoek is niet snel klaar’, zegt een politiewoordvoerder. De politie verwacht dat er nog arrestaties volgen.

Doodsbedreigingen

Tegen de achtergrond van de aanhoudende boerenprotesten verhardt ook het publieke debat. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas maakte donderdag bekend voorlopig al haar publieke optredens en werkbezoeken af te zeggen, vanwege een reeks bedreigingen aan haar adres. De leider van de BoerBurgerBeweging voelt zich niet langer veilig. Ze zou onder meer doodsbedreigingen hebben gekregen.

Het is onduidelijk wat de bedreigingen precies inhouden en van wie ze afkomstig zijn. Woensdag deelde Van der Plas een screenshot van enkele berichten. Daarop is te zien dat de afzender ‘nul medelijden’ heeft als Van der Plas, een fel tegenstander van de stikstofplannen van het kabinet, iets wordt aangedaan vanwege haar steun aan de boerenprotesten.

In politiek Den Haag lijkt er steeds minder ruimte voor dialoog. Meerdere boerenorganisaties weigeren nog om volgende week aan te schuiven bij een gesprek met kabinetsleden, geleid door bemiddelaar Johan Remkes. In eerste instantie hield ook Land- en Tuinbouworganisatie LTO de boot af, maar zij wil nu alsnog een verkennend gesprek voeren over het stikstofbeleid. Premier Rutte zou hebben toegezegd dat er voor het kabinet ‘geen taboes zijn’. Farmers Defence Force blijft weigeren in gesprek te gaan met Remkes, en vindt dat LTO de boerensector verraadt door dat wel te doen.