'Gevaarlijke’ patiënt ontsnapt uit forensische kliniek Den Dolder waar Michael P. verbleef

De forensisch psychiatrische kliniek FPA Utrecht (voorheen Altrecht Aventurijn) waar Michael P. in een forensisch psychiatrische afdeling verbleef en waar nu de 44-jarige Peter M. is ontsnapt. Beeld ANP

De familie van deze patiënt vertelt tegen het AD dat de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht psychotisch is en lijdt aan schizofrenie. De man zou gevaarlijk zijn als hij zijn medicijnen niet inneemt. M. werd in 2017 veroordeeld, nadat hij had gedreigd het station van Dordrecht op te blazen. Ook viel hij in zijn woonplaats uit het niets een man aan, die net boodschappen had gedaan.

In de kliniek in Den Dolder zou hij zich agressief hebben gedragen en hij zou ook hebben aangekondigd alles te gaan doen om te kunnen ontsnappen. De familie had zijn ontsnappingsgevaar gemeld aan de kliniek.Toch zou hij volgens zijn familie extra vrijheden hebben gekregen.

Zaterdagmiddag mocht hij twee uren met, een uur zonder begeleiding op verlof. Toen is hij niet teruggekeerd. Familieleden vrezen voor de eigen veiligheid, omdat hij ook hen heeft bedreigd.

Ondersteuning politie

Een politiewoordvoerder wil alleen bevestigen dat de politie op de hoogte is gebracht door de kliniek van de vermissing. ‘Wij ondersteunen de kliniek in de opsporing en hopen dat hij snel terecht is.’ Op verdere details wil de politie niet in gaan.

Ook de kliniek en de gemeente Zeist wilden woensdagochtend niet reageren op het verhaal van de familie in het AD. Zeist had na de dood van Anne Faber gevraagd om een onderzoek of er wel voldoende rekening wordt gehouden met de veiligheid van omwonenden bij de resocialisatie van gevaarlijke gestoorde delinquenten in forensisch psychiatrische klinieken.

FPA Den Dolder kreeg eerder dit jaar stevige kritiek van onder meer de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De kliniek had in 2017 de daar verblijvende patiënt Michael P. op een onverantwoorde manier vrijheden verleend. P. verbleef daar aan het eind van zijn detentie na een veroordeling voor een verkrachting van twee minderjarigen. Op 29 september 2017 doodde en verkrachtte hij Anne Faber in de buurt van de kliniek. Dit leidde tot sterke gevoelens van onveiligheid in de maatschappij.

De bewonersvereniging in Den Dolder reageert geschokt op het nieuws van de ontsnapping van Peter M. De bewoners willen het liefst dat de kliniek per direct haar deuren sluit. Eerder deze week bleek dat een andere patiënt van de kliniek had ingebroken in een slijterij in het dorp. Hij had een ruit ingegooid en drank gestolen.