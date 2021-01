Geuzenpenning voor Poolse opperrechter: ‘hét boegbeeld in strijd voor onafhankelijke rechtspraak’

Malgorzata Gersdorf op haar laatste dag in functie als opperrechter in het Poolse Hooggerechtshof. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De Stichting Geuzenpenning, die in 1987 werd opgericht door oud-verzetsstrijders, maakte de toekenning vrijdag bekend. De uitreiking van de prijs aan Gersdorf, oud-voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof, zal vanwege de pandemie worden uitgesteld naar volgend jaar.

De stichting geeft de prijs aan Gersdorf, die in 2018 een conflict kreeg met de rechtse regering van president Andrzej Duda, omdat ze een belangrijke voorvechter is voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak. De regering wilde haar twee jaar eerder met pensioen sturen met de bedoeling eigen aanhangers te benoemen in het Hooggerechtshof. De opperrechter ging echter gewoon naar haar werk op de dag dat ze met pensioen had moeten gaan.

Gersdorf bleef aan tot vorig jaar, nadat de regering de gedwongen, vroegtijdige pensionering van rechters terugdraaide. De stichting noemt Gersdorf ‘hét boegbeeld in de strijd voor een onafhankelijke rechtspraak’ in Polen. ‘Ze weerstond een ongekende laster-, treiter- en intimidatiecampagne van de sterk conservatieve en nationalistische PiS-partij’, aldus de stichting.

‘De psychologische druk die met deze wettelijke verandering gepaard gaat, is moeilijk vol te houden’, zei ze in 2018 over de omstreden actie van de regering. ‘Je hebt slaappillen nodig en vrienden en familie om je heen. Gelukkig staat mijn man volledig achter mij en is ook de sfeer in het Hooggerechtshof goed.’ Gersdorf kreeg veel internationale steun voor haar verzet, onder andere van buitenlandse rechters en de EU.