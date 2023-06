Geur van gebraden haan waait door Gelders Provinciehuis: Statenleden willen geen dag zonder vlees

Geert Wilders (PVV) bij een koe. Beeld Freek van den Bergh

De motie in het Arnhemse provinciehuis lijkt op het lijf geschreven van voormalig varkenshouder Jan Markink (VVD). ‘Provinciale Staten spreken uit dat er altijd (met pen onderstreept, red.) maaltijden met vlees beschikbaar horen te zijn in het restaurant van het Provinciehuis’, leest Marjolein Faber (PVV) haar motie voor tijdens de behandeling van de jaarstukken over 2022. De afzwaaiende Markink (69) mag dan vleesproducent zijn geweest, na een lachsalvo vanwege de motie reageert ’s lands langstzittende gedeputeerde (financiën) resoluut: ‘Deze motie is overbodig en ontraad ik.’

De motie komt toch in stemming, zij het na wat tegensputteren: ‘Voorzitter, ik ben geen statenlid om over dit soort volstrekt onzinnige moties te stemmen’, (SP). ‘Ik houd van een grapje, maar een motie die helemaal niet over de jaarstukken gaat, dat vind ik nergens op slaan’, (GroenLinks). Een ruime meerderheid blijkt voor, inclusief Markinks VVD en de twee andere partijen (SGP en CDA) die met de BBB onderhandelen over een Gelderse coalitie.

Plattelandswind

En zo waait met de BBB als grootste partij en met een voorzetje van de PVV een plattelandswind door de provinciehuizen. Wist de Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen in 2021 nog een meerderheid te vinden voor het verzoek standaard vegetarische of plantaardige gerechten te serveren bij provinciale bijeenkomsten, in Gelderland gebeurt nu het tegenovergestelde. Een ontwikkeling die ook ingaat tegen de trend van steeds minder vlees in gemeentekeukens en het groeiende ongemak rond de jaarlijkse Binnenhof Barbecue.

Na een meningsverschil tussen Statenlid Faber en gedeputeerde Markink over zijn verantwoording van subsidiegelden, slaat Faber woensdag een bruggetje naar haar vleesmotie. ‘Wat is nou eigenlijk de overeenkomst tussen subsidies en vleeskroketten in dit huis?’, vraagt ze. ‘Dat is: ze gaan allebei snel over de toonbank. Men is blijkbaar niet alleen gek op geld, maar ook op vlees.’ Om zich vervolgens te verbazen over de ‘vegetarische woensdag’ in het provinciehuis. ‘Ik wist niet wat me overkwam, want normaal kon ik altijd nog wel een karbonade krijgen ofzo, maar dat is nu allemaal soja, of weet ik veel.’

Markink corrigeert Faber: ‘Uw interpretatie dat woensdags alleen maar vegetarisch en veganistisch is, dat is niet het geval. Dan is er wel wat specifieke aandacht voor.’

Eigen keuze

Faber verduidelijkt dat het haar om het ontbreken van een warme vleesmaaltijd op de vaste vergaderdag van Provinciale Staten te doen is. ‘Men heeft altijd de mond vol over de eigen keuze’, heeft ze dan al haar standpunt al beargumenteerd. ‘Maar waarom wordt wel rekening gehouden met vegetariërs en veganisten, enzovoort, maar niet met onze vleeseters? Mensen dienen een vrije keuze te hebben en de provincie moet niet gaan afdwingen wat wij gaan eten.’

Het mag geen verrassing zijn dat Lester van der Pluijm van de PvdD deze redenering niet volgt. ‘Wij hebben een keuze, dieren niet.’