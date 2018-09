Getuigenissen Blasey Ford en Kavanaugh leveren spektakel op, Senaatscommissie stemt vrijdag

De getuigenissen in de Senaat van Christine Blasey Ford en Brett Kavanaugh leverden een onbevredigend spektakel op, een simpele confrontatie van twee personen met hun eigen versie van de werkelijkheid. President Trump bleef achter Kavanaugh staan. De Senaatscommissie stemt vrijdag over zijn benoeming.

Christine Blasey Ford en Brett Kavanaugh leggen de eed af voordat ze hun verklaringen geven tijdens de hoorzitting in de Senaat. Foto Getty, AP

De benoeming van de conservatief Brett Kavanaugh tot Amerikaans opperrechter is donderdag verder gepolariseerd door een overtuigende getuigenis van Christine Blasey Ford, de vrouw die op haar 15de door hem zegt te zijn aangerand, en een woedende ontkenning van Kavanaugh.

Kavanaugh sloeg huilend om zich heen - op enig moment zei hij zelfs dat er een complot achter de beschuldigingen zit, een ‘revanche namens de Clintons’. Hij beloofde dat dat gevolgen zal hebben: ‘Wie kaatst kan de bal verwachten.’ Daarmee wekte hij niet de onpartijdige, rationele indruk die normaal van een opperrechter wordt verwacht.

Zo kan hij zelf zijn benoeming hebben bemoeilijkt, zelfs als hij onschuldig is aan de aanrandingen waarvan hij wordt beschuldigd.

Het was al met al een onbevredigend spektakel. Doordat er geen andere getuigen waren gedaagd, bleef het een simpele confrontatie van twee verhalen, verteld door twee personen, gesteund door twee politieke partijen die steeds vaker twee opvattingen over de werkelijkheid hebben. Wie daaruit de waarheid wilde destilleren, had maar één wankel houvast: wie was het geloofwaardigst?

Chairman Chuck Grassley tijdens de hoorzitting van donderdag. Foto EPA

Als twee Republikeinse senatoren Ford geloven, of op zijn minst het voordeel van de twijfel geven, dan gaat er een streep door de benoeming van Kavanaugh. Met name twee vrouwelijke senatoren, Susan Collins en Lisa Murkowski, die ook dwarslagen toen de Republikeinen Obamacare probeerden te torpederen, lijken hun knopen te tellen.

De hoorzitting donderdag viel uiteen in twee helften. Eerst vertelde Ford emotioneel maar gecontroleerd tot in detail wat er volgens haar die zomeravond in 1982 in de gegoede suburbs van Washington DC is gebeurd. Na een middagje zwemmen ging ze met wat andere scholieren mee naar een huis waar ook Kavanaugh en zijn vriend Mark Judge, ingedronken en wel, aanwezig waren. Toen Ford de trap op ging om naar de wc te gaan, werd ze een kamer ingeduwd en op een bed gegooid, waar Kavanaugh op haar ging liggen, aan haar kleren frunnikte en tegen haar aan begon te bewegen terwijl Judge toekeek.

Wat herinner je je het best, was de vraag. ‘Onuitwisbaar in mijn hippocampus: het lachen, het uitbundige lachen’, zei Ford, gepromoveerd psycholoog. Ze dacht dat Kavanaugh haar per ongeluk zou vermoorden toen hij zijn hand op haar mond legde. Ze kon ontsnappen toen Judge op het bed sprong en iedereen eraf rolde. Ze sloot zich op in de badkamer tot ze de jongens lachend en bonkend tegen de muren van de trap af kon horen stommelen. Daarna liep ze langs het groepje in de woonkamer het huis uit.

Kon ze Kavanaugh hebben verward met een dubbelganger? ‘Absoluut niet.’ Hoe zeker wist ze dat het Kavanaugh was? ‘Honderd procent.’

Rachel Mitchell, aanklaagster uit Arizona, is verantwoordelijk voor het horen van Ford. Foto EPA

De Republikeinen hadden een vrouwelijke aanklager uit Arizona ingehuurd om hun vragen aan Ford te stellen ze wilden het beeld vermijden van oude mannen die onhandige vragen stellen aan een vrouwelijk slachtoffer van seksueel geweld (er heeft nog nooit een Republikeinse vrouw in de juridische Senaatscommissie gezeten). Dat pakte niet helemaal goed uit. De aanklager probeerde er een rechtbankverhoor van te maken, maar moest dat in brokjes opknippen omdat dat nu eenmaal de methode van een hoorzitting in de Senaat is: om en om krijgen een Republikein en een Democraat vijf minuten de beurt. Daardoor werd de angel uit haar kruisverhoor gehaald. Een duidelijke conclusie ontbrak.

Ja, er zaten grote leemtes in Fords geheugen. Ze wist niet hoe ze op het feestje was gekomen en hoe ze daar was weggegaan. En ja, alle klasgenoten van wie ze dacht dat die ook op het feestje waren, hebben verklaard dat ze zich daar niets van herinneren. ‘Het was geen bijzonder feestje’, zei Ford. Ze had wel een sms’je gehad van een van die vermeende getuigen, een vriendin, die zich verontschuldigde dat ze Ford niet kon helpen, ‘wegens gezondheidsproblemen’, aldus Ford.

Toen kwam de tweede helft, en Kavanaugh ging er vol in. Hij had een eerder met juristen voorbereide verklaring weggegooid, en zelf een nieuwe verklaring geschreven. ‘Jullie hebben mij en mijn familie kapotgemaakt’, zei hij tegen de Democraten in de Senaatscommissie. ‘Ik ben onschuldig.’ Hij wees op de vier vermeende getuigen die de beschuldigingen van Ford niet kunnen bevestigen. En toen hem gevraagd werd naar elk detail uit die beschuldigingen, antwoordde hij met een hele reeks nee’s.

Maar hij moest wel erkennen dat hij niet de koorknaap was geweest die hij tot nu toe steeds beweerde te zijn geweest. ‘Ik dronk bier, ja, ik hield van bier, ik houd nog steeds van bier, en soms dronk ik te veel bier, en soms dronk iemand anders te veel bier.’ Maar hij zei zich nooit buiten bewustzijn te hebben gedronken.

Kavanaugh zei tot ver na zijn middelbare school maagd te zijn gebleven en nooit een vrouw ‘zonder respect’ te hebben aangeraakt. De beschuldigingen die woensdag opdoken, dat hij aanwezig zou zijn geweest bij een groepsverkrachting, deed hij af als een ‘farce’. ‘Verder wil ik er niets over zeggen.’

Trump blijft na verhoor Kavanaugh achter zijn kandidaat-rechter staan De getuigenissen voor de Senaatscommissie van Christine Blasey Ford en Brett Kavanaugh hebben president Donald Trump niet op andere gedachten gebracht. Hij twitterde na afloop van de ruim acht uur lange verhoren dat hij vierkant achter zijn kandidaat-rechter blijft staan en dat de Senaat daar nu over moet gaan stemmen. ‘Rechter Kavanaugh demonstreerde Amerika vandaag tijdens zijn verhoor precies waarom ik hem heb voorgedragen. Zijn verklaring was sterk, eerlijk en meeslepend’, zo twitterde de Amerikaanse president vlak nadat de Senaat het verhoor had beëindigd. Trump deelde vervolgens nogmaals een sneer uit naar de Democraten die hij van een politiek steekspel betichtte. ‘Dit hele proces is een schijnvertoning die enkel als doel heeft om de stemming te vertragen en te verhinderen.’ De Juridische Commissie van de Senaat stemt vrijdag over de aanstelling van Kavanaugh. De volledige Senaat stemt zaterdag of maandag.