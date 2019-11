Getuigen zagen Jos B. fietsen ‘met jongetje met ontbloot lichaam en blote voetjes achterop’

Advocaat Gerald Roethof na afloop van de pro-formazitting in augustus tegen Jos B. inzake betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Beeld ANP

‘Kun je een persoon twintig jaar later herkennen? Daar heb ik grote twijfels over’, zei advocaat Roethof woensdag voor de rechtbank in Maastricht. Daarom wil hij beide getuigen nader aan de tand voelen. De advocaat van Jos B. heeft deze onderzoekswens, samen met een waslijst aan andere wensen, ingediend bij de rechter. Die zal volgende week beslissen welke onderzoekswensen worden gehonoreerd.

Buiten de rechtszaal zei Roethof dat de twee getuigenverklaringen ‘rijp zijn voor de prullenbak’. Volgens hem gaat het om een destijds 15-jarig meisje en haar buurvrouw. De vrouw heeft volgens Roethof in 1998 al een verklaring afgelegd. Toen had ze het over ‘een man die liep met een jongetje en klef gedrag vertoonde’. Ze kon destijds geen beschrijving geven van de man, aldus Roethof, en zei ook dat ze hem niet zou herkennen. Het meisje heeft volgens Roethof in 1998 geen verklaring afgelegd en kwam vorig jaar opeens als getuige op de proppen.

Tijdens de zitting verklaarde Roethof dat zijn cliënt nooit met een jongetje achterop heeft gefietst. Het Openbaar Ministerie zei geen bezwaar te hebben bij het nader horen van beide getuigen.

Beschrijving

Het OM heeft de tenlastelegging tegen Jos B. (57) gewijzigd en aangevuld met een beschrijving hoe de verdachte in 1998 de misdrijven zou hebben gepleegd. Volgens het OM heeft B. het jongetje meegenomen uit het vakantiekamp, hem verkracht en daarna ‘door verstikking’ gedood.

Tot dusver hield het OM in het midden of Nicky seksueel was misbruikt of was verkracht – daarvan waren wel sporen gevonden, maar die waren niet duidelijk. Ook naar de doodsoorzaak bleef het lange tijd gissen. Met de gewijzigde tenlastelegging lijkt het erop dat het OM harde bewijzen denkt te hebben tegen B., die alle beschuldigingen heeft ontkend. Op de kleding van Nicky zijn 21 dna-sporen van B. gevonden, waarvan 18 op de onderbroek van het jongetje.

Het OM verdenkt de verdachte nu formeel van gekwalificeerde doodslag. Dat is een zwaardere vorm van doodslag, namelijk het opzettelijk iemand van het leven beroven om een ander misdrijf te verhullen.

Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998. Beeld ANP

Zaanse methode light

Advocaat Gerald Roethof verklapte dat zijn cliënt vorige week tijdens een laatste verhoor door de recherche is geconfronteerd met ‘een soort paspop van anderhalve meter met ontbloot bovenlichaam en rode broek die kennelijk Nicky moest voorstellen’. Samen met het tonen van foto’s van de plaats delict was het volgens Roethof een uiterste poging ‘om zijn cliënt aan de praat te krijgen’. Tevergeefs, aldus de advocaat, want zijn cliënt bleef ontkennen dat hij iets met de dood van Nicky te maken heeft.

De advocaat noemde de verhoormethode ‘een Zaanse methode light’. Daarmee doelde hij op een omstreden verhoormethode die voor het eerst werd toegepast op het politiebureau in Zaandam. Bij die methode krijgt een zwijgende verdachte onder meer indringende foto’s van het slachtoffer te zien, in een poging om hem aan de praat te krijgen. ‘Die methode is in het verleden afgekeurd’, aldus Roethof. Het OM wil geen mededelingen doen over de verhoren van Jos B.

Het zwijgen van Jos B. wekte woensdag wrevel bij de rechtbank. Hoe komen al die dna-sporen dan op de onderbroek van Nicky, wilde een van de rechters weten. Houdt hij iemand anders, de echte dader, uit de wind? Heeft hij Nicky weleens gezien? ‘U heeft de sleutel van uw eigen celdeur in handen’, aldus de rechter. Op alle prangende vragen had B. hetzelfde antwoord: ‘Ik maak gebruik van mijn zwijgrecht.’