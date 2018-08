Getuigen fatale schietpartij Spa melden zich, verhoor Nederlander hervat

Politieonderzoek in het Belgische Spa. Foto Belga

In de Belgische stad werd in de nacht van zaterdag op zondag een politieman neergeschoten vanuit een taxi. De 38-jarige agent overleed aan zijn verwondingen. De politie had maandagochtend voor de twee getuigen een opsporingsbericht verspreid. Zij zaten in de taxi op het moment van de schietpartij. De twee waren een half uur daarvoor ingestapt in Francorchamps. In totaal zaten er vijf passagiers in de taxi toen er werd geschoten. ‘Drie van deze klanten zouden uiteindelijk betrokken zijn bij de feiten. Die waren even vóór het schietincident ingestapt’, aldus de politie.

De politie heeft eerder een Nederlandse verdachte aangehouden. De 36-jarige Ivo T. sloeg na de schietpartij op de vlucht en kon later in een bos worden aangehouden. Hij zou gewond zijn aan zijn buik. Waarschijnlijk gaat het om een schotwond, aldus persbureau Belga. Het is onduidelijk of deze Ivo T. ook de schutter is. Zijn verhoor is maandagochtend hervat. Na zijn aanhouding zondag was hij onvoldoende aanspreekbaar.

Ruzie

T. zou kort voor de schietpartij samen met twee Nederlandse vrienden de toegang tot een café zijn geweigerd, zo blijkt volgens het parket in Luik uit de eerste onderzoeksresultaten. De Nederlanders kregen het daarop aan de stok met de portiers, waarop de kroegbaas de politie belde. Bij aankomst van een patrouillewagen waren de drie inmiddels in een taxi gestapt. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. Agent Amaury Delrez werd in het hoofd geraakt en bezweek aan zijn verwondingen.

Volgens de politie gaat het om dezelfde taxi waar de twee getuigen een half uur daarvoor waren ingestapt, en zaten zij op het moment van de schietpartij nog steeds in deze taxi, samen met de drie daders.

‘Aanval op onze samenleving’

‘Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving’, zo reageerde premier Charles Michel zondag op de schietpartij. Hij betoogde zijn medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer. Koning Filip en minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) brengen zondagmiddag een bezoek aan Spa.