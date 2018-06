Getuige: bewering van moeder dat ze sliep vlak voor Sharleynes dodelijke val klopt niet

In de nacht dat Sharleyne (8) in 2015 vanaf een flat in Hoogeveen doodviel, hoorde een bovenbuurman een gesprek tussen het meisje en haar moeder. De nieuwe getuige ontkracht volgens het Openbaar Ministerie de verklaring van moeder van Sharleyne, die zegt dat ze lag te slapen. Komende week staat de vrouw terecht voor moord.

Justitie is er na nieuw onderzoek van overtuigd dat moeder Hélène J. haar dochter doodde. Eerder werd de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos aangetroffen onder aan de Hoogeveense flat waar zij met haar alleenstaande moeder woonde. Hélène J. werd ter plaatse in dronken toestand aangehouden. Na drie maanden werd de zaak geseponeerd. Volgens het OM was niet vast te stellen of Sharleyne was gesprongen, gevallen of gegooid.

De zaak werd heropend na een zogenoemde artikel 12-procedure door de vader van Sharleyne. Het gerechtshof dwong het OM toen Hélène J. alsnog te vervolgen.

Niet volledig

Het eerste onderzoek is ‘op onderdelen’ niet volledig geweest, gaf de officier van justitie in januari toe. Na de heropening van de zaak heeft het OM oude en nieuwe getuigen gehoord, de woning van J.’s ouders afgeluisterd en nieuwe deskundigen geraadpleegd.

Een tweede forensisch deskundige stelt nu dat Sharleynes verwondingen niet volledig verklaard kunnen worden door de val van grote hoogte, maar duiden op verwurging. Dat zou zelfdoding of een ongeval uitsluiten.

Hélène J. heeft tijdens de verhoren goeddeels gezwegen. Alleen direct na de gebeurtenis heeft zij kort verklaard dat ze sliep tijdens die nacht, wakker werd van tocht door het openstaande raam op de slaapkamer van Sharleyne en toen ontdekte dat haar dochter niet in bed lag maar beneden, onder aan de flat.

Ongeloofwaardig

Die verklaring wordt nu tegengesproken door de getuigenis van de bovenbuurman. Dat Hélène wakker werd van de tocht vindt het OM bovendien ongeloofwaardig: er zaten drie deuren tussen haar slaapkamer en die van Sharleyne.

Overigens stelt de bovenbuurman dat hij zijn verklaring ook direct na het voorval in 2015 bij de politie heeft gedaan. In het dossier zijn deze notities niet terug te vinden. De recherche van destijds stelt dat alle buren direct zijn gehoord, maar dat dat buurtonderzoek ‘geen bijzonderheden’ opleverde. Onduidelijk is of ten onrechte geen waarde is gehecht aan de getuigenis, of dat de bovenbuurman toen iets anders heeft verklaard dan in tweede instantie.

Advocaat Sébas Diekstra, die Sharleynes vader bijstaat, noemt het bewijs nu ‘overweldigend’. ‘De vele wettige en overtuigende bewijsmiddelen maken duidelijk dat de eerder aangehaalde scenario’s waardoor Sharleyne zou zijn overleden, volstrekt onaannemelijk zijn geworden’, aldus Diekstra.

Advocaat Paul van Jaarsveld van Hélène J. wil in aanloop naar de rechtszaak niet reageren. Eerder, tijdens de regiezittingen, toonde hij zich niet onder de indruk van de nieuwe ‘bewijzen’ van het OM.

Problemen thuis

Bij hulpverleners was al lang bekend dat er problemen waren in de thuissituatie van Sharleyne. Na haar overlijden verscheen in 2016 een kritisch rapport van de gezamenlijke inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg en justitie en veiligheid. Er was vanuit de hulpverlening te weinig aandacht voor het kind, veiligheidsrisico’s werden onvoldoende in beeld gebracht en informatie niet genoeg gedeeld. De informatie dat de moeder haar dochter twee weken voor het incident drie dagen alleen achterliet, bereikte bijvoorbeeld wel de school en de huisarts, maar niet het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De verantwoordelijk wethouder gaf in een raadsdebat in 2016 toe dat ‘ondertoezichtstelling eerder had gemoeten’. Maar de gemeente Hoogeveen wijst aansprakelijkheid voor het drama van de hand. Volgens een brief van de advocaat van de gemeente aan Sharleynes vader valt ‘moeilijk te begrijpen hoe jeugdzorg een misdrijf had kunnen en moeten voorkomen’.

Mocht het nu tot een veroordeling komen, dan wil de vader de gemeente alsnog aanklagen.