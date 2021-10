Getroffen horecaondernemers hebben recht op huurkorting: ‘onvoorziene omstandigheden’ door corona

Gesloten terras Vanwege de coronamaatregelen. Beeld Marcel van den Bergh

Volgens het onafhankelijk juridisch adviesorgaan vallen de coronapandemie en de daaropvolgende lockdownmaatregelen onder ‘onvoorziene omstandigheden’. Daarom moet het verlies gelijk verdeeld worden tussen verhuurder en huurder. Het advies volgt op maanden van huurconflicten tussen horecaeigenaren en pandverhuurders door het hele land. Daarin deden rechtbanken uiteenlopende uitspraken, vandaar dat de Hoge Raad zich er uiteindelijk over boog.

De horecabranche had zwaar te lijden onder de lockdowns. Alleen al in 2020 liep zij volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 44 procent omzet mis. Bij diverse uitbaters liepen de betaalachterstanden van de huur dusdanig op dat pandeigenaren hen voor de rechter sleepten. In sommige gevallen oordeelde de rechter dat de huur gewoon betaald moest worden, maar bijvoorbeeld café Aimee in Den Haag hoefde slechts de helft van de huur te voldoen.

De procureur generaal kwam donderdag tot de conclusie dat uitbaters recht hebben op huurkorting, mits deze gebaseerd is op daadwerkelijk geleden omzetverlies tijdens de pandemie. In die rekensom zou de genoten coronasteun bovendien moeten worden meegerekend. Van de begrote 80 miljard die de overheid afgelopen anderhalf jaar uittrok voor het stutten van de economie ging, na de detailhandel, het grootste deel naar ondernemers in die zwaar getroffen branche.

De Hoge Raad kan adviezen van de procureur generaal volgen, maar hoeft dat niet te doen.